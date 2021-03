Gi russetiden en flyttebil!

Herman Brevik Helling (18) Oslo Unge Høyre

Én time siden

La oss først fullføre skoleåret vårt, og så feire det etterpå, mener debattanten. Foto: Kyrre Lien/ NTB

La koronaårene skape en varig forbedring av russetiden.

Denne helgen valgte Russens hovedstyre i Stor-Oslo å utsette russetiden til 17. mai, i første omgang.

I fjor startet russebussene motorene i midten av juni. Om noe skal stå igjen etter denne pandemien, er det at russetiden feires best etter at skoleåret faktisk er ferdig.

Feil rekkefølge

Siden 1905 har russefeiringen markert slutten på endt skolegang. Samtidig markerer den et viktig vendepunkt i livene våre. Kanskje skal man nå flytte hjemmefra, begynne å studere eller gå ut i arbeidslivet.

Herman Brevik Helling (18), arbeidsutvalgsmedlem i Oslo Unge Høyre. Foto: Privat

Men samtidig som vi anerkjenner at avgangselevene fortjener en feiring, må vi legge til rette for at de ikke snubler på oppløpet. Russetiden og eksamensperioden har vært plassert i feil rekkefølge siden Arbeiderpartiet omrokerte dem i 1979.

Fravær som russeknute

Høyt fravær og dårlig eksamensoppladning har i en årrekke nærmest fremstått som russeknuter. På samme måte som at det sjeldent lønner seg for idrettsutøvere å starte feiringen før målgang, bør ikke vi avgangselever feire 13 års skolegang før karakterene er satt.

Derfor bør russetiden melde flytting, for godt.

Kjære fremtidige russestyremedlemmer: Jeg gleder meg til å nyte solskinnet i rød dress. La koronaårene skape en varig forbedring av russetiden. La oss først fullføre skoleåret vårt, og så feire det etterpå.

