Eksamen er rettferdig og nødvendig, selv i år!

Dropper vi eksamen, dekker vi bare over problemene. Vi løser dem ikke.

Selv om elevenes tilbud varierer, er det ikke urettferdig å bedømme oss elever etter det vi kan, mener debattanten. Foto: Berit Roald/NTB

Tord Tjora (17) styremedlem, Trondheim Unge Høyre

Nå nettopp

Si ;D-innlegg

Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes Dette er et Si ;D-innlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. Innlegg kan sendes hit

Hvert år tar hundretusener nordmenn høyere utdanning. Når jeg skal forsøke å bli en av dem, vil jeg vite at jeg er blitt rettferdig vurdert, og at videregående har forberedt meg godt på det som kommer. Dette er ikke mulig uten eksamen.

Utdanningsminister Guri Melby mener det viktigste argumentet for å avlyse eksamen er at «ikke alle elever i hele landet får et like godt tilbud». Om dette er grunn nok, kan vi ikke avholde eksamen neste år heller. Kanskje har fylket ditt dårlig råd og nedprioriterer de videregående skolene. Kanskje gikk læreren din ut i permisjon midt i skoleåret? Kanskje er klasserommet ditt gammelt og utslitt, eller kanskje du har en lærer som er gammel og utslitt?

Korona gir ulikt læringsgrunnlag, men det taler ikke mot å bedømme hva vi har lært!

Fakta Unge stemmer i Aftenposten – Hver dag publiserer Si ;D-redaksjonen debattinnlegg skrevet av unge mellom 13 og 21 år – Vil du skrive? Klikk her for mer informasjon. Vis mer

Bjørnetjeneste

Gjennom dette skoleåret er vi elever blitt vurdert på mange ulike måter. For eksempel har noen lærere satt sin lit til prøver på internett, andre har gitt innlevering på innlevering.

Derfor er det fint at alle elever har muligheten til bli vurdert på samme måte, etter de samme kriteriene, under eksamen.

Tord Tjora (17).

Uttrykket «å gjøre en bjørnetjeneste» kommer fra en fabel om en bjørn som vil vifte bort en flue fra sin eiers nese, men som ender opp med å knuse hodet hans i stedet. Noen vil si at et vitnemål uten eksamen ikke er like alvorlig som et knust hode, og det vil de ha rett i. Men bjørneslaget og eksamensavlysning har likevel én ting til felles: Ingen av dem løser det underliggende problemet.

Løser ikke problemer

Du kvitter deg ikke med fluer ved å knuse hodet, og du kvitter deg ikke med skjevheter i undervisningskvaliteten ved å unngå å måle dem. De vil finnes uansett.

Det skal sies at det er reelle logistiske utfordringer knyttet til eksamen. Situasjonen i dag skiller seg likevel fra fjorårets. Vi er helt i starten av året, og vi har god tid til å forberede en forsvarlig gjennomføring av eksamen.

Intensjonen bak å avlyse eksamen er velmenende, men det vil ikke gagne oss elever på sikt. Dropper vi eksamen, vil det kun dekke over problemene vi har, ikke løse dem.

Selv om elevenes tilbud varierer, er det ikke urettferdig å bedømme oss elever etter det vi kan. Såfremt det er smittevernmessig forsvarlig, bør eksamen avholdes for videregående skole!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.