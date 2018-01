Det er 2018. Det finnes smarttelefoner, nettbrett, selvkjørende biler og uendelig mye mer.

IT-teknologien har formet det moderne samfunnet! Hva skulle Norge og resten av verden gjort uten denne enorme teknologien?

I dag starter IT-utdannelsen på videregående først på Vg2, dersom man går IKT-servicefag. Deretter er man i lære.

Men ett år med skoleutdannelse holder faktisk ikke til å være en linje som er så fremtidsrettet. Det trengs to år - man må starte med IT-utdannelsen fra Vg1! Norge kan og bør ta opp kappløpet om å være på verdenstoppen innen IT.

Da trenger elevene, og lærerne, mer tid til å lære om IT-verdenen!

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Vil tjene på det

IKT er en viktig ressurs for det nasjonale og internasjonale samfunnet! Kunnskapsdepartementet foreslo i et høringsnotat i 2017 at IKT-servicefag heller burde gå under programlinjen elektrofag, og fortsatt være et ett-årig løp.

Det er tydelig at kunnskapsdepartementet må våkne opp og faktisk forstå at Norge vil tjene på lengre utdannelse på videregående nivå.

Rogaland Unge Høyre er for at IKT-servicefag burde bli en egen videregående programlinje fra Vg1.

leungchopan / Shutterstock / NTB scanpix

Bli egen linje

IKT-bransjen trenger elever som er mer kompetente i arbeid. Derfor trenger også bransjen to år i videregående skole for at elevene faktisk er dyktige nok!

Hvis Norge ønsker å være på sitt beste i IT, er den beste muligheten å gjøre IKT-servicefag til to år, men også å gjøre linjen til Norges 14. utdanningsprogram!

Da får både elevene fordype seg i lengre tid, men også en mer relevant og renere IKT-utdanning.

Hvis vi skal være et land som både er fremtidsrettet, som tilrettelegger for yrkesfag og gjør fremtiden aktuell for de unge, må vi våkne opp nå!

Ifølge kunnskapsministeren skal det fattes en endelig beslutning i starten av 2018.

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.