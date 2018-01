Fysisk smerte er hverken magisk eller fint

Dagbladet skrev 27. januar om hvordan den gravide modellen Tinashe Williamson opplever hets i forbindelse med hennes valg om å ta keisersnitt.

Når du er gravid, føler alle at de eier deg. Kroppen din er ikke lenger din, og alt skal være naturlig (hva nå enn det betyr). Kvinner i min familie har lidd som følge av dette.

Alt naturlig er bra?

For å bli gode mødre, må vi visstnok gå gjennom timer med ubeskrivelig og unødvendig smerte. Argumentet er ofte at vi kan, og at det er fysisk mulig, men det gjør det ikke nødvendig eller riktig.

Det som også ofte brukes er ‘the appeal to nature fallacy’, tanken om at alt naturlig er bra og riktig. Dette er selvfølgelig ikke sant. Moderne medisin er noe av det beste som har skjedd menneskeheten, men fødende kvinner får ikke alltid nyte av det.

Et likestillingsproblem

Som endometriosepasient kan jeg avkrefte myten om at fysisk smerte er magisk eller fint, gjør deg sterkere eller til en bedre person eller forelder. At kvinner presses til å gå gjennom dette, er et likestillingsproblem.

Retten til å velge hvordan du vil føde er like viktig som retten til prevensjon og selvbestemt abort, den koster penger, men er verdt det.

Dersom du ønsker å føde vaginalt skal du selvfølgelig få lov til det, men da skal det være av din frie vilje, ikke på grunn av press fra familie, jordmødre, leger eller samfunnet.

