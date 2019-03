«Kom dere tilbake til skolebenken», oppfordrer Toralf MacCulloch Grande i Aftenposten 26. februar. Han mener at skolestreik for klima virker mot sin hensikt.

Ungdomsopprør

Den verdensomspennende klimaprotesten, startet av 15 år gamle Greta Thunberg, har spredd seg til alle verdens hjørner. Statsledere i veldig mange land står nå overfor et ungdomsopprør.

Titusener av barn og unge kan ikke akseptere at politikerne ignorerer klimatrusselen. Nå tyr vi til et av de eneste virkemidlene vi mindreårige har – demonstrasjoner.

Fredelige demonstrasjoner og protester kan skrive seg inn i verdenshistorien. Saltmarsjen til Mahatma Gandhi bidro til Indias uavhengighet. Martin Luther Kings marsj mot Washington ble et vendepunkt i den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Og i dag er det vanskelig å tenke på krigene i Vietnam og Irak uten også å huske de enorme protestene.

Voksne som sviktet

MacCulloch Grande later til å mene at det mest effektive er å få seg en god utdannelse, som vi kan bruke til å bekjempe klimaendringene. Men når vi er ferdigutdannede, kan det allerede være for sent til å stoppe katastrofale klimaendringer.

Vi demonstrerer nå fordi klimaendringene må stoppes nå.

Uansett om klimastreikerne får gjennomslag hos politikerne eller ikke, skal våre etterkommere lese i historiebøkene om klimakampen i det 21. århundre.

De skal lese om voksne politikere som sviktet de neste generasjonene og barn og unge som nektet å gi seg. De skal vite at vi kjempet for dem.

