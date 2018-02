6. februar åpnet Samordna opptak for alle som er klare til å velge studier til høsten.

Mange har nok allerede bestemt seg for hva og hvor de skal studere. Andre er kanskje ikke like sikre. Enten fordi man ikke helt vet hva man vil bli, eller fordi man ikke har karakterene til å komme inn på drømmestudiet.

Det er en selvfølge at studieplasser skal forbeholdes de mest kompetente søkerne. Betyr det likevel at den flinkeste medisinstudenten er den med et plettfritt vitnemål?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Engasjement viktig

Selvsagt er gode karakterer en god indikator, men hva er den reelle forskjellen mellom eleven med 5.2 i snitt og en annen elev med 5 i snitt?

Forskjellen kan være at eleven med lavere snitt faktisk har engasjert seg utenfor skolen, for eksempel gjennom å være frivillig, slik at vedkommende derfor ikke har klart å jobbe like mye for sekseren i samfunnsfag.

Slik jeg ser det, bør engasjement for samfunnet belønnes - ikke straffes!

Man er nødt til å innse at ikke alt kan læres i et klasserom eller bli testet på en eksamen.

Behov for helhetlig vurdering

Derfor bør Norge, i likhet med mange andre land i verden, tillate motivasjonsbrev som en del av opptaksprosessen.

Med motivasjonsbrev kan vi reflektere mer over om de studiene vi i dag velger gjennom få tastetrykk, virkelig er de rette for oss.

Motivasjonsbrev vil også gi universiteter muligheten å ta et valg mellom jevne kandidater, dersom en av dem har bemerket seg og vist engasjement for det han eller hun vil studere.

Dette er også noe de mest prestisjefylte institusjonene i Norge har etterspurt. For eksempel fikk Universitetet i Bergen i 2015 avslag fra Kunnskapsdepartementet da de søkte om å innføre motivasjonsbrev som en del av opptakskravet.

Vi må gi universiteter verktøyene de mener at de trenger for å gi en helhetlig vurdering av sine kandidater.

For elever er mer enn noen tall på vitnemålet.

