Si ;Ds julekalender 2018: Unge forbilder

Marthe Thu

Amund Harboe (21) er skuespiller.

– Du har en av hovedrollene i NRK-dramaet Lykkeland. Hvorfor tror du de valgte akkurat deg?

– Jeg er ikke selv sikker på hvorfor de valgte akkurat meg, men håper og tror at dette er noe de ikke angrer på.

– Hvilke ambisjoner har du for fremtiden?

– Akkurat nå og fremover håper jeg bare på å kunne bli en bedre skuespiller, sanger og musiker, og at Lykkeland blir godt tatt imot.

– Hvilken sak engasjerer deg for tiden?

– Abortsaken er uten tvil saken som engasjerer meg mest nå om dagen. Jeg er personlig for økt liberalisering, og en endring i lovverket kommer ikke til å hindre noen fra å ta abort. Det vil bare føre til at Norge får et helsevesen og politisk landskap som setter oss tilbake flere tiår.

– Hva er det beste valget du tok i tenårene?

– Å tørre å satse på de tingene jeg faktisk liker og tror jeg kan bli bedre på.

– Hva er det verste valget du tok?

– Feilvurdering av egne evner og prokrastinering generelt.

– Hvilken skuespiller har inspirert deg mest?

– Utallige skuespillere inspirerer meg, men søsteren min (som også er skuespiller) inspirerer og støtter meg mer enn noen andre som jeg har møtt.

– Mange drømmer om å bli skuespiller. Hvordan tror du man best vil kunne lykkes?

– Til tross for at jeg selv er ganske uerfaren og har opplevd en del flaks, tror jeg det beste tipset jeg kan komme med til andre jevnaldrende er å ivareta en slags integritet og ikke minimere de trekkene som gjør deg til deg.