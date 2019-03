26. februar skriver Toralf Grande på Si ;D at klimastreikere burde komme seg tilbake til skolebenken.

I innlegget siterer han et intervju med Universitas, der jeg skal ha sagt at vi som studiestreiker, ikke «gidder å være gode samfunnsborgere».

Dette er ikke en uttalelse jeg står for, og som jeg varslet avisen om, men da var det for sent. For deltagelse i streik er tvert imot svært god oppførsel fra en samfunnsborger.

Å stå for en mening i offentlige er noe av det beste vi kan gjøre for demokratiet. Når regjeringen ikke tør å snakke om norsk olje som et problem for klimaet, er det lov til å bli sur.

Det er vår oppgave å tilegne oss kunnskap som kan brukes i omstillingen til et grønnere samfunn.

Problemet er at den samme kunnskapen blir ignorert av regjeringen. Studenter og skoleelever blir bedt om å investere i en fremtid som ikke vil bli særlig hyggelig om den svake klimapolitikken fortsetter.

Å demonstrere handler om å si ifra om at statslederne verden over ikke kan be vår generasjon rydde opp i klimaendringene senere.

Det gjør de når de ignorerer krav fra mange av ungdomspartiene om å lage en plan for å fase ut oljeproduksjonen i Norge.

Bli med på streiken om du ønsker å vise at fremtidens velgere kommer til å stemme grønt!

