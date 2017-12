Kjære Aksel.

Hvis man hører stemmer i hodet, men de ikke sier noe ille, burde man oppsøke lege? Fordi jeg ser ikke hva som er galt hvis de ikke sier noe ille.

Hilsen jente (15)

Kjære jente (15)

Det er litt vanskelig for meg å svare på spørsmålet ditt. Det er viktig å poengtere at jeg ikke vet nok om deg, ditt liv og hvordan du har det for å uttale meg spesifikt om din sak. Men jeg skal allikevel prøve å gi et svar som kan gi deg noe på veien.

Så mange som 2–4 prosent av befolkningen hører stemmen til enhver tid, og omtrent 10–15 prosent opplever det i løpet av livet. Lenge hadde vi en slags oppfatning av det å høre stemmer som et automatisk tegn på alvorlig psykisk lidelse, men de siste tiårene er det blitt tydelig at dette ikke er tilfelle.

Friske kan høre stemmer

Vi vet i dag at mange psykisk friske mennesker kan høre stemmer, uten at det plager dem eller hindrer dem i å leve livet de ønsker.

Stemmene kan være ubetydelige, føles som en slags motiverende indre kraft eller til og med være som en god venn.

Mange hører svake stemmer, mumling eller lyder når de er fysisk utmattet, trøtte, kroppslig syke eller hjernen har vært svært aktiv over lang tid. Det kan jeg selv oppleve i tilfeller der jeg er ekstremt sliten, noe jeg da tolker som et tegn på at jeg trenger hvile.

Vi vet imidlertid at det å høre stemmer kan være et tegn på at noe er vanskelig, og at hjernen strever med å forstå og håndtere det.

Folk kan for eksempel høre stemmer i etterkant av traumatiske opplevelser, søvnproblemer, sosial isolasjon, kraftig stress, rusmisbruk og langvarige psykiske belastninger. Da kan det være nødvendig med psykisk helsehjelp.

Vær ekstra varsom hvis ...

Jeg ville vært ekstra varsom hvis stemmene opptrer sammen med symptomer som angst, depresjon, vansker med å tenke klart, oppmerksomhetssvikt, tankekjør eller store vansker med å forholde seg til andre mennesker.

Det er heller ikke et godt tegn hvis stemmene er kritiske, fornærmende eller befaler deg å gjøre ting du ikke vil.

Et skille er også om du selv oppfatter stemmene som «ekte», altså som om det er en faktisk person eller kraft som snakker til deg, eller om du mer føler at det bare er hjernen som spiller deg et puss.

Snakk med noen

Jeg vil råde deg til å snakke med noen om dette, uansett om du oppfatter dem som farlige eller ikke.

Hvis det skulle være noe vanskelig, er det viktig at du får god oppfølging. Og hvis det ikke er noe alvorlig, så er det greit å få avklart det så du kan slappe av og slippe å være redd eller stresset over det.

Mange fylker og kommuner har en TIPS-telefon (tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) der man kan ringe og få svar på spørsmål av en behandler.

Du kan også snakke med fastlegen din eller helsesøster for å få råd.