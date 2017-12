I Norge har vi forskjellige ordninger for dem som av ulike årsaker ikke kan jobbe. Vi har ordninger som gjør at hvem som helst kan delta i den offentlige debatten, og vi har et lovverk som skal beskytte oss mot hatefulle ytringer.

Jeg opplever Norge som et varmt og inkluderende land. Vi tar vare på funksjonshemmede, vi lar homofile få lov til å uttrykke kjærlighet, og vi tar avstand fra jødeforfølgelsen under andre verdenskrig.

Men «den nordiske motstandsbevegelsen» holder fast på et historieløst ideal.

For et par fredager siden forklarte Nytt på nytts Johan Golden ordet «nazi-fisk» som Christian Tybring-Gjedde (Frp). Etter sendingen ble saken tatt opp i Kringkastingsrådet, der det blant annet ble sagt at dette var et «totalt historieløst» utsagn.

Men oppgjøret med Goldens kommentar blekner veldig hvis man sammenligner den med det som ble skildret i Brennpunkt-dokumentaren Rasekrigerne på NRK forrige uke.

Det er jo tross alt ingen som er redd for at Johan Golden sparker deg bevisstløs på åpen gate.

Hvis vi absolutt skal bruke ordet historieløs (som et skjellsord) i den offentlige debatten – burde vi ikke heller bruke begrepet for å beskrive folk som tviholder på en ideologi som tilsynelatende ble bekjempet for 72 år siden?

