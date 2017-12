Jeg er 13 år og går på en skole i Bærum med alt fra de største sossene og rikeste ungene til de som ikke tenker så mye på hva de har på seg.

Men det er et merkepress på skolen. Hver dag hører jeg ting som «kult Gucci-belte» eller «sykt fint Burberry-skjerf». Men hva skal ungdommer mellom 13 og 15 år med et sånt belte eller et sånt skjerf?

Legger press på andre

Jeg går også med litt dyre merkeklær. Men et belte til 5000 kroner hadde jeg aldri fått, og hva skal jeg med et sånt belte? At foreldre kjøper sånne ting til barna sine i den alderen, er sjokkerende.

Det er greit nok å bruke en jakke fra Gant eller en bukse fra Abercrombie & Fitch, men når du skal begynne å bruke ting som koster opptil 5000 kroner og mer, så legger det et press på andre som da også skal ha.

For en uke siden kom min søster som er noen år yngre enn meg, og spurte moren min om hun kunne få en Missoni-morgenkåpe.

Denne koster mellom 2500 og 3000 kroner. Jeg ble sjokkert over at hun visste hva Missoni i det hele tatt var.

Tenk dere om

En undersøkelse utført av Respons Analyse for DNB i fjor, viser at seks av ti foreldre opplever et kjøpepress forbundet med barna sine. Og da begynner kanskje de barna med foreldre som har lavere inntekter, å føle seg mer utenfor fordi de ikke får disse dyre klærne.

Jeg mener dette merkepresset veldig ofte starter hos foreldrene. Hvis foreldre kjøper dyre merkeklær til barna sine, kan de være med på å opprettholde et stort, uønsket merkepress.

Så kjære foreldre, vær så snill og tenk dere om før dere kjøper luksusklær til barna deres!

