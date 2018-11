Statsminister Erna Solberg har åpnet for å forhandle med KrF om abortloven. Dette har utløst en debatt om selvbestemt abort, og ikke alle innspill er like saklige.

For kort tid siden valgte jeg å ta abort. Jeg står for valget mitt, selv om det var et vanskelig valg.

Jeg vet at mange er eller har vært i samme situasjon som meg. Hvor man møter kritikk. Føler at man blir sett på som en morder, eller at man er egoistisk og uansvarlig. Både av enkeltpersoner, i sosiale medier OG til og med enkelte tilfeller i helsevesenet. «Hva med de som ikke kan få barn?» har jeg lest i kommentarfelter.

Ikke et dårlig menneske

Det er sånne holdninger som gjør at mange ikke tør å snakke om abort. For selv om det må være forferdelig vondt ikke å kunne få barn, betyr ikke det at jeg er et dårlig menneske fordi jeg velger det bort nå.

Privat

Disse meningene bidrar til å gjøre valget tabubelagt - et valg som faktisk er en del av kvinners rettigheter. En rettighet som er helt på sin plass, fordi alle mennesker skal ha rett til å bestemme over egen kropp.

En abort i seg selv kan være så vondt for den det gjelder. Det siste du trenger er andre som skal fortelle deg hvor jævlig du er.

Tenk deg om to ganger

Jeg gikk igjennom en abort som jager meg i søvne, som er i tankene mine konstant og jeg vet at det kommer til å ta lang tid før jeg klarer å legge det helt fra meg. Jeg har ikke noe annet valg enn å komme meg videre, men jeg må godta at dette faktisk er noe jeg opplever. Det har vært tøffere enn jeg noen gang kunne sett for meg. Et slags tomrom jeg ikke klarer å fylle, men som jeg kan takke meg selv for. Ikke sant? Lett valg, eller hva?

Selv om det var vanskelig, var dette et helt riktig valg å ta. Misforstå meg rett: Jeg skriver ikke dette for å normalisere abort, men for å fjerne stigma rundt det. For aborter skjer, selv om man har gjort sitt for å forhindre en graviditet eller ikke.

Man skal såklart gjøre sitt for ikke å havne i en slik situasjon, men det kan skje, og det synes jeg vi skal snakke om. Og alle skal få lov å takle det på sin måte. Så neste gang du uttaler deg om abort, synes jeg du skal tenke deg om først. Selvbestemt abort er ikke enkelt.

Innlegget er en forkortet versjon av et blogginnlegg på Walaunets blogg.

