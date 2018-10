«Udemokratisk», «splittende» og «skrekkeksempel» er noen av ordene Simen Bondevik onsdag bruker for å beskrive valget av landsmøtedelegater i Rogaland. Jeg reagerer sterkt på Bondeviks påstand om at det som skjedde var udemokratisk. Årsmøtet la til grunn samme måte å velge landsmøtedelegater som vi alltid har gjort hos oss.

Alle syn representert

Alle delegatene fikk lov til å stemme på inntil 15 kandidater i et hemmelig valg, og de med flest stemmer ble valgt. Blant disse kandidatene var alle tre syn i samarbeidsspørsmålet representert.

Før årsmøtet ble dessuten voteringsmodellen sendt ut på høring i alle lokallagene i fylket. Ingen problematiserte måten å gjøre det på, eller kom med innspill på alternative valgordninger.

Så registrerer jeg at det ble sendt ut en e-post med et råd fra partiledelsen like før møtet vårt startet. Og selv om denne ikke ble lest opp høyt – noe jeg mener ville vært veldig rart, opplevde jeg at både fylkesleder og Olaug Bollestad formidlet meningsinnholdet på talerstolen.

En form for ansvarsfraskrivelse

Jeg syns derfor Bondeviks kritikk av Bollestad er urimelig, og jeg syns også det er rart å komme med så hard kritikk når man selv ikke var til stede på møtet.

Det blir derfor helt feil å peke på årsmøtesalen og si at 30 prosent av medlemmene i Rogaland KrF støtter Hareide. For det vet vi faktisk ikke.

Det er ikke hvordan vi velger delegater som eventuelt splitter partiet, og det har lite for seg å forhåndsdømme Rogaland KrF som årsaken til en eventuell krise. Det blir for lettvint og er en rar form for ansvarsfraskrivelse. For få ting er vel lettere enn å legge det fulle ansvaret på en internt demokratisk prosess i et fylke man selv ikke er medlem i.

Man kan ikke endre spillereglene midt i en demokratisk prosess. Det er nettopp slike krumspring som har potensial til å svekke legitimiteten.

For å spørre Bondevik om en ting: Hvor var hans klare, sterke røst og kritikk da Sandnes KrF som første lokallag valgte bare røde delegater på tross av et stort mindretall?

