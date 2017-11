Vest-Sahara fortjener frihet etter 42 år med fangenskap, diktatur og vold

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

I starten av oktober var jeg på et spennende foredrag om Vest Sahara. Jeg ble fort revet med og tenkte at noe må gjøres.

Jeg må helt ærlig si at jeg ikke visste mye om hva som skjer der nede, før dette foredraget jeg var på for noen uker siden, og det viste seg fort at jeg ikke var alene om dette. Vet du egentlig hva som skjer i Vest-Sahara?

Tre fjerdedeler okkupert av Marokko

Vest-Sahara (Den saharwiske arabiske demokratiske republikk) er et land som ligger i Nordvest-Afrika. Landet grenser til Marokko i nord, Algerie i nordøst, Mauritania i sør og øst, og Atlanterhavet I vest.

Etter krigen mellom Marokko og Vest-Sahara (SADR) som varte fra 1975 til 1991 er i dag tre fjerdedeler av landet okkupert av Marokko, mens en fjerdedel er kontrollert av SADR, dette vil si ørkenområdene i øst.

Majoriteten av den sahrawiske befolkningen flyktet i 1975-76 til flyktningleirene i Tindouf, helt sørvest i Algerie, men det kommer daglig flyktninger dit fra det fortsatt okkuperte Vest-Sahara.

Noen av verdens største minefelt

Marokkanerne har bygget en 2700 kilometer lang forsvarsmur gjennom hele Vest-Sahara, muren er nesten fire ganger større enn muren i Palestina, og den er beskyttet av noen av verdens største minefelt for å slippe at uvelkomne gjester slipper inn i landet.

Den passer ikke bare på at uvelkomne gjester kommer innom, men den sørger også for at saharawiene, de som altså kommer fra Vest-Sahara ikke kommer seg ut av landet, og får flykte.

Saharawiene som fortsatt bor i Vest-Sahara har det ikke noe bra der nede, de opplever å bli torturert, trakassert, voldtatt og drept på en daglig basis av de marokkanske myndighetene.

Brudd på menneskerettighetene

De har ikke politiske rettigheter, og mange er forsvunnet eller utsatt for vilkårlige fengslinger selv om de egentlig ikke har gjort noe galt slik vi ser på det her i Norge. Det kan bare være en liten ting som å si meningen sin om noe politisk som gjør at du blir fengslet.

Saharawiene har ingen presse- og ytringsfrihet, og null demokrati. Ikke engang uavhengige observatører eller utenlandske journalister har mulighet til å rapportere fra landet. Marokko utøver systematiske brudd på menneskerettighetene i Vest-Sahara.

Fortjener frihet, demokrati og respekt

Noe må gjøres, og det fort! Uansett hvilken politisk orientering du har, bør dette være en viktig sak for alle, og vi bør i Norge ha en tverrpolitisk markering for at flere land skal få opp øynene for dette.

Saharawiene fortjener frihet, demokrati og respekt etter 42 år med fangenskap, diktatur og vold. Det er et sted det starter, og det er når så mange som mulig får den informasjonen som er så utrolig viktig.

