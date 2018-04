Tenker du over at biffen du spiste, var et levende individ?

I august 2015 kom endelig et eget dyrepoliti på plass her i landet.

Hensikten er å hindre brudd på dyrevelferdsloven og generell lidelse blant dyr. Dette er jo flott, men det er her paradokset oppstår.

For sannheten er at vi torturerer og dreper utallige dyr hver eneste dag.

Saken er temmelig enkel: Så vidt jeg vet, er det absolutt ingen gyldig måte å argumentere for at det er en forskjell på en hunds og en kus verdighet.

Likevel behandler vi det kua som mat og hunden som vår beste venn.

Det verste med dette er at vi ikke tenker over at biffen til middag var et levende individ med følelser og sanser.

Veganisme er nok en helt utenkelig livsstil for mange. Nordmenn med høy levestandard liker neppe at en 17-åring oppfordrer dem til å endre matvanene sine. Matvaner har med vaner og oppdragelse å gjøre.

Derfor er det så fantastisk at matprodusentene stadig gjør en større innsats for å gjøre plantebaserte alternativer mer tilgjengelige. Det hender ofte at jeg finner et nytt vegansk produkt i matbutikken. Som veganer er det et høydepunkt i hverdagen!

Selv om initiativet til et grønnere kosthold tas av den enkelte, mener jeg at ansvaret ligger hos myndighetene. De skal videreformidle trygg og pålitelig informasjon til innbyggerne.

I stedet velger de å tie om markedsføringen av dyreprodukter og grusomhetene som ligger bak karbonadepakken. Grunnen? Penger.

Jeg tror på en grønnere, og ikke minst kjøttfri fremtid. Det blir en svært langsom prosess. Derfor er det de små skrittene som teller.

