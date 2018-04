Hvor ble det av de 30 elevene ved Ulsrud videregående skole?

Mandag publiserte vi et innlegg signert av 30 elever i klasse 3 IDA ved Ulsrud videregående skole. Elevene skrev at de opplevde å bli tråkket på av uttalelser deres lærer Simon Malkenes 5. mars kom med i debattprogrammet Dagsnytt 18. Malkenes beskrev en undervisningtime med mye uro: «B banner og roper. M vandrer. R har ikke gjort noe hittil i dag».

Eleven som sendte oss innlegget, informerte om at hele klassen sto bak innlegget og at det er 30 elever i klassen. Eleven tilbød seg å sende oss en liste over navn på klassens elever, noe vi takket nei til. Det var en feilvurdering fra vår side, og vi beklager at dette har bidratt til å spore av denne debatten.

Et flertall av elevene støtter innlegget

Etter publisering ble vi gjort oppmerksom på at det er 32 elever i klassen. På Twitter er det stilt spørsmål ved om innlegget egentlig var fabrikkert av ledelsen ved Ulsrud videregående skole.

Vi har over flere dager forsøkt å finne ut nøyaktig hvor mange elever som stilte seg bak innlegget. Dette har vi dessverre ikke lykkes med.

Tre uavhengige kilder bekrefter at et betydelig flertall av elevene støtter innlegget. Vi kjenner til én elev som ikke støtter innlegget.

Ingen elever har kontaktet oss for å si at de ikke kjenner seg igjen i innlegget eller ikke støtter innholdet i det.

Påstander og rykter

Vi har spurt ledelsen ved Ulsrud videregående skole om å få møte klassen, slik at vi kan få et nøyaktig tall på hvor mange som støtter innlegget. Assisterende rektor nekter oss imidlertid adgang til skoleklassen.

Innsenderen ønsker på sin side ikke lenger å sende oss navn på sine medelever når det nå er blitt mye støy rundt saken.

Vi har forståelse for at uerfarne debattanter kan bli skremt over så mye oppmerksomhet, påstander og rykter som denne saken har skapt.

Elevene fortjener å bli hørt

Det er prisverdig at Ulsrud-elevene valgte å skrive debattinnlegg om hvordan de opplevde å bli omtalt av en av sine lærere. Deres stemme fortjener også å bli hørt i en debatt om Oslo-skolen.

Hovedpoenget i mandagens innlegg var at et stort antall elever reagerte på Malkenes’ opptreden på Dagsnytt 18. De siste dagene har ikke endret på dette.

Pernille Haga, assisterende rektor ved Ulsrud videregående skole svarer:

Elever i klasse 3 IDA har skrevet på Aftenpostens ungdomside Si ;D, som vil høre ungdoms stemme. Aftenposten har etter hva jeg forstår, gitt dem anledning til å publisere anonymt. Mange elever syns det er vanskelig å stå opp mot voksne offentlig. Elevene bestemmer selv hva de ønsker å si til mediene, og når de ikke ønsker mer offentlig oppmerksomhet, må Aftenposten respektere dette.

