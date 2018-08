Svar på innlegget av jente (15) som mandag skriver: Hvordan kan en slank 15-åring være for stor for buksene på en av de mest populære ungdomsbutikkene?

Vi blir utrolig lei oss for å høre at det finnes jenter som sitter og gråter i prøverommene våre.

Det er lett å forstå at man føler seg skuffet og frustrert når klærne ikke passer, og det ikke gjøres noe med. Slik skal det ikke være!

Derfor har vi lyst til å si med en gang: Vi lytter til kundene våre, og vi gjør noe med det.

Omfattende prosess

I fjor høst kom det en ny europeisk standard for størrelser, og fikk bekreftet at størrelsene våre fra M - XL var for små. Det, og tilbakemeldingene vi hadde fått, gjorde at vi for alvor startet arbeidet med å gjøre endringer på størrelsene.

Dessverre er prosesser som dette omfattende, det tar tid fra designet endres til de nye klærne er i butikkene våre.

I løpet av høsten vil et utvalg topper, bluser og skjorter komme i de nye størrelsene.

Alle Bik Bok-plagg som kommer i butikk fra januar 2019, vil ha de nye størrelsene. På enkelte buksemodeller kommer vi til å innføre numeriske størrelser, og utvalget blir da enda større.

Vi er på alle jenters parti

Vi kommer også til å gjøre store forendringer på våre Never Denim jeans, noe som man vil se resultatet av på enda litt lengre sikt.

Vårt mål er å tilby klær til så mange som mulig. Alle er velkomne hos oss, og vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger vi får.

Bik Bok er på alle jenters parti, og vi tar ansvaret på alvor.

