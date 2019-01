Året er 2019. Trump er president i USA og verden står på kanten av en irreversibel klimakatastrofe. Likevel sier mange at verden går fremover.

Men stygge holdninger og hatsnakk forsvant aldri. Barn i ni-ti års alder går rundt i skolegangene og sier ord som homo eller gay uten å vite at det knyter seg i magen til en elev lenger borti gangen.

Magen min har sluttet å knyte seg. Men jeg blir oppgitt og skuffet hver eneste gang.

Det hjelper ikke si noe heller, for det var jo bare «på kødd».

Men jeg lurer på en ting. Var det bare kødd når du satt i timen mens du høylytt snakket om hvor ekkelt det var med jenter som hadde seg, når du likevel kysser jenter i fylla?

Var det bare kødd når dere kalte hverandre homo som om det var det ekleste dere visste?

Mangler kunnskap

De fleste som bruker slike ord, vet ikke hva de betyr.

Hva vet en tenåring, født i et av verdens beste land, om livet til en kvinne i et fattig land som måtte selge kroppen sin for å overleve? Ikke en døyt.

Likevel er hore et ord som brukes mye. Og dersom ungdom fortsetter å bruke slike ord om kvinner, vil vi opprettholde stigmaet som er knyttet til kvinnelig seksualitet og seksualitet generelt.

Når ble vi så sabla opptatt av andres seksualitet? Er ikke det privat, noe man skal ha for seg selv?

Det virker som at samfunnet generelt, men også ungdom, er mer sexfiksert enn før. Jeg tror problemet skyldes friheten vi har på internett.

Pornoindustrien har fylt hullene i seksualundervisningen på skolen.

Dette får konsekvenser. Unge gutter kan få et undertrykkende syn på kvinner. De kan få urealistiske forventninger.

Jeg tenker at det er mangelen på undervisning om andre legninger og kjønnsidentiteter som styrker usikkerheten knyttet til temaet.

Hvis vi ikke snakker om seksualitet og grenser, vil det fortsette. Vi må lære mer om urealistiske forventninger, om at porno ikke er virkeligheten.

Vi trenger bedre undervisning i skolen, mer åpenhet om vanskelige temaer. Slik det er nå, lærer vi mer om å regne ut arealet av blikkbokser og skoesker, enn om grensesetting.

Opp til oss

Men det er ikke bare på skolen vi plukker opp holdningene, det er også i hjemmet. Jeg tror mange foreldre glemmer at lærere ikke skal oppdra barn. Som forelder må du tenke over hvilke holdninger du utøver og lærer bort.

Selv om vi lever i et samfunn med mange utfordringer, bør vi behandle hverandre med respekt og omtanke.

Til tross for vi har en inkompetent president i et av verdens mest innflytelsesrike land, selv om vi står overfor en klimakrise, må vi stoppe opp.

Vi må stille oss selv spørsmålet: Skal vi gjenta feilene som er blitt gjort før oss? Eller skal vi gjøre det vi kan for at fremtiden skal bli best mulig for alle involverte?

Det er opp til deg. Det er opp til oss.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.