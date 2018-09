Fakta: Si ;D og Ung.no samarbeider om spørrespalte Hver lørdag publiserer vi spørrespalten Sex, psyke og ungdomsliv, hvor ungdom mellom 13 og 21 år kan stille spørsmål og få svar fra fagpersoner. Helsesøster Anne Bentzrød har svart på spørsmål på ung.no (det offentliges informasjonskanal for ungdom) siden 2005. Hun har lang erfaring fra helsestasjon for ungdom og har videreutdanning i psykososialt arbeid. Anders Røyneberg er sexologisk rådgiver på ung.no. I tillegg jobber han som psykiatrisk sykepleier. Anne og Anders har ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Men sender du det samme spørsmålet til ung.no, vil du garantert få svar fra en fagperson. Trykk her for å sende inn spørsmål.

Haster det med å kysse?

Jeg fyller snart 17 år og har aldri kysset en gutt, bortsett fra nødt eller sannhet i syvende. Det var første og siste gang jeg kysset. Jeg føler det haster, og at det er rart at jeg aldri har «hooket» før. Føler press fra TV, søsken og venner hele tiden. Er det normalt? Er det rart ikke å ha kysset noen så sent? Og hva hvis jeg en gang i fremtiden kysser noen, og så er jeg kjempedårlig fordi jeg aldri har gjort det før. Hjelp!

Jente (snart 17)

Det er normalt ikke å ha kysseerfaring når du er 17 år. Jeg er sikker på at noen rundt deg har masse erfaring, mens andre har veldig lite erfaring. Begge deler er normalt og greit. Jeg forstår at du kan føle press fra serier, film og fra andre rundt deg som virker erfarne, eller som maser. Prøv ikke å bry deg om det.

Å kysse er en veldig intim handling. For det første må man jo finne noen å være mer intim med, noen man tiltrekkes av og får lyst til å kysse og som også har lyst til å kysse deg.

Det handler om en tiltrekning og om å flørte og få til en nær relasjon. For å flørte, må man være litt modig og kaste seg ut i det, for det er jo skummelt, og man kan risikere ikke å få den responsen man ønsker og føle en avvisning. Den risikoen må man ta for å komme noen vei. Og øvelse gjør mester!

Du kan være trygg på at når du treffer en du får følelser for og kjenner tiltrekning til, får du fint til å kysse. Det kommer ganske greit av seg selv. Kyss kan være alt fra et lite tørt kyss på munnen til et lidenskapelig og vått tungekyss.

Kyss kan også være starten på mer intimitet og sex, men det kan også bare være et kyss og ikke noe mer. Ta det skritt for skritt når du føler deg klar.

Vennlig hilsen Anne

Har du lyst til å lære litt mer om kyssing, kan du lese om det her.

areeya_ann / Shutterstock / NTB scanpix

Kan jeg begynne på p-pillene selv om mensen ikke har kommet?

Hei! Har tatt ut p-stav for snart tre måneder siden og ennå ikke fått mensen. Jeg begynner å bli litt stresset siden jeg har regelmessig samleie. Hvor lang tid kan det ta før jeg får det tilbake, og når kan jeg begynne på p-pillene jeg har fått? Er det greit å begynne på p-piller selv om jeg ikke har fått tilbake mensen?

Jente (17)

Det kan ta litt tid før mensen kommer tilbake etter fjerning av p-stav, men vanligvis ikke så lenge. Første eggløsning etter fjerningen kan komme ganske raskt og vil komme ca. to uker før du får mensen. Det er ikke sikkert du merker det. Når eggløsningen har kommet i gang, kan du bli gravid. Tiden etter fjerning av p-stav er med andre ord en tid med fare for å bli gravid om du har ubeskyttet samleie.

Hvis du har hatt ubeskyttede samleier og ikke får mensen, må du ta en graviditetstest. Hvis den er negativ, er du ikke gravid. Du kan starte opp med p-piller selv om mensen ikke har kommet, men for å være helt sikker på å ikke være gravid, må det gå tre uker fra du tok graviditetstesten og til du starter opp, og i de tre ukene må du ikke ha ubeskyttet samleie.

Du kan få tatt graviditetstest og få mer veiledning gratis på Helsestasjon for ungdom eller hos skolehelsesøster.

Vennlig hilsen Anne

Nadzeya Shanchuk / Shutterstock / NTB scanpix

Er jeg født i feil kropp?

Jeg er jente, men liker best å gjøre gutteting. Liker fotball og biler og sånn. Har kort hår og går med gutteklær. Er jeg født i feil kropp? Mamma har nevnt at jeg er trans og at kanskje må begynne med hormoner. Jeg liker ikke å tenke på det.

Anonym (14 år)

For det først må du ikke gjøre noe du ikke vil. Du eier din kropp. Samtidig er det noen unge som opplever at kjønnet de ble tildelt ved fødsel, ikke er rett for dem. De kaller seg ofte for trans eller transperson. Uansett er det ikke noe galt med deg, husk det. Du skal være den du er, ikke en person andre ønsker du skal være.

Kanskje du kan tenke etter og finne ut hva du syns er rett for deg? Liker du kort hår, syns jeg du skal ha det.

Dette med kjønn er komplisert, og du er i en fase hvor du skal finne ut hvem du er. Det kan ta tid å finne svar. Kanskje finner du ut at du opplever deg som gutt eller jente eller noe midt imellom?

For å finne svar er det bra å snakke med noen som har kunnskap om kjønn. I enkelte tilfeller har helsesøster på skolen det, andre ganger ikke. Du kan også ta kontakt med organisasjonen Skeiv Ungdom. Der vil du komme i kontakt med andre unge i samme situasjon som deg. Kanskje du finner svar ved å snakke med noen av dem?

Vennlig hilsen Anders

pathdoc / Shutterstock / NTB scanpix

Jenter er horer, gutter er kule

Hvorfor er det sånn at hvis jenter har samleie, er de horer? Og hvis gutter har samleie, er de kule? Jeg føler skam ettersom jeg har debutert i en alder av 16, er det vanlig?

Jente (16)

Det er et viktig spørsmål du tar opp. Dessverre er det slik at en del jenter føler skam fordi de har hatt sex. Hore er det mest brukte skjellsordet brukt om jenter, og ordet brukes som regel for å nedvurdere andre for å fremstå som bedre selv. Mitt inntrykk, etter å ha jobbet med seksualundervisning, er at både gutter og jenter omtaler noen jenter som horer. Slik seksuell trakassering foregår på kryss og tvers av kjønn, og dette er et minst like stort problem blant voksne som blant ungdom.

Du har ikke noe å skamme deg over, selv om noen forsøker å få deg til å føle skam.

Er det fremdeles sånn at gutter er kule når de har hatt sex, mens jenter opplever det motsatte? Begrepet «hore» skaper fremdeles problemer, og det eksisterer holdninger som vi bør utfordre og snakke om. Hva om du drøfter temaet på skolen din? Kanskje er det en problemstilling læreren kunne tatt opp med klassen og som du kan diskutere med venner?

Uavhengig av kjønn har alle rett til å bestemme over egen kropp.

Vennlig hilsen Anders

