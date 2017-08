1000 år gammel norsk tradisjon i fare | Marie Rodahl

I Aftenpostens «Ungt Valg»-bilag fredag 18. august ble Erna og Jonas spurt: «Hva skal være arven etter deg som statsminister». Begge to svarte noe som smakte som «valgflesk» (når politikere lover i overkant mye for å lokke velgere).

På spørsmålet svarte Erna at hun håper vi kommer oss gjennom omstillingen, både «klimamessig og at næringsgrunnlaget vårt må utvides».

Erna ønsker også å skape nye jobber.

Men her kommer det jeg ikke skjønner helt:

Hvorfor sier Erna hun vil bli husket for å ha reddet klimaet og skaffet nye jobber, når hun er helt åpen om å bore etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt å skaffe flere jobber i oljesektoren?

Dette er jo direkte dobbeltmoralsk!

Jonas ikke bedre enn Erna

Om du trodde Jonas var noe bedre, tro om igjen. Jonas svarer at han «vil etterlate seg et Norge som har tatt ansvar for å få ned klimautslippene» og «å redde verdenshavene og vår egen kyst fra all plasten».

Unnskyld meg, Jonas, men hvordan kan du påstå at du redder verdenshavene om du ønsker en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, du også?

Du legger til rette for at oljen kan utvinnes til ny plastikk, som fyller verdenshavene med enda mer plast!

Ved å bore etter mer olje skaper du ikke en «handlingsplan for å redde verdenshavene» og en ny fremtid som «tar ansvar sammen» – du legger til rette for at oljen kan utvinnes til ny plastikk, som fyller verdenshavene med enda mer plast!

1000 år gammel tradisjon

Hvis det er noen norske verdier som er under press, så er det naturområdene våre og fiskeriet.

På grunn av gunstige forekomster av fisk, småhval, sjøfugl og sel har mennesker i Norge drevet med fangst på kysten siden steinalderen.

Og i det moderne Norge har fiske vært en essensiell handelsvare fra 1000-tallet.

Her var skreifisket i Lofoten grunnlaget for en stor vekst i handelen. Fiskerinæringen er et av Norges viktigste yrker gjennom tidene, nettopp fordi det er en helt særegen bestand av skrei som gyter i havområdene utenfor Lofoten.

Vi kan ikke ofre en 1000 år gammel norsk tradisjon for oljeprofitt en uviss periode, når vi uansett har skrevet under på Paris-avtalen som forplikter oss til å trappe ned på oljen.

Oljekåte politikere

For hva blir truet om det blir boring i LoVeSe og Norge blir offer for en oljelekkasje?

For eksempel finnes verdens største kaldtvannskorallrev utenfor Røst. Store bestander sjøfugl holder til i disse havområdene, og områdene utenfor Andøya er viktig for flere typer hval.

Seismikk er en prosess for å lete etter olje, og den skremmer bort fisk, hval og dreper planktonet i havet. Dette er spesielt problematisk for hvalen, som er avhengig av hvalsang for å kommunisere når de er på avstand. Seismikkskyting forstyrrer frekvensene på kommunikasjonen og fører hvalen på villspor.

Ingen turist vil besøke et Norge svøpt i olje

Naturperlene våre i Nord-Norge er gull verdt, både for oss og for turister som opplever naturen og den unike midnattssolen her på sommerstid. Ingen turist vil besøke et Norge svøpt i olje. Og helt ærlig tror jeg ingen nordmann vil se landet sitt ødelegges av oljekåte politikere fremfor vern av disse områdene.

Så hvem kan vi stole på, Erna og Jens? Skal vi tro dere kan bore etter olje og redde klimaet? Jeg biter ikke på kroken før jeg får et klart standpunkt fra dere!