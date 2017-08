Norge trenger sårt faglærte til å bygge landet, men lar dem ikke få fagbrevet de trenger | Jan Otto Langleite

Hvert år går 9000 yrkesfagelever ut av skolen uten læreplass. 9000 elever, smak litt på det tallet. Dette er 9000 elever som har en uferdig utdanning. Dette er 9000 elever som kanskje allerede mister motet og faller ut av arbeidslivet.

Dette er 9000 elever som kunne vært med på å bygge fremtidens Norge. Jeg kunne fortsatt med dette i evigheter, men for å summere: Dette er 9000 tapte muligheter, og 9000 grunner til tidenes yrkesfagløft.

Gjør alt i sin makt

En kvalifisert elev på studiespesialisering kommer til å få plass på tredjeåret. «Ja, selvfølgelig skal en kvalifisert elev få skoleplass og fullføre utdanningen», er det mange som sier.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Da kan man heller tenke litt på yrkesfagelevene som gjør halve utdanningen sin og tar eksamen for så å være helt klar for å gyve løs på andre halvdelen av utdanningen sin, men etter å ha gjort alt i sin makt, så sitter de likevel uten læreplass etter sommerferien.

Dette er ikke greit. Norge trenger sårt faglærte til å bygge landet, men vi lar dem ikke få det fagbrevet de trenger for å drive med det de vil.

Dette er på ingen måte et forsøk på å undergrave studiespesialiserende elever, heller et desperat forsøk på å vise at det er like mye en selvfølge at de to hovedvalgene vi gir tiendeklassinger i norsk skole gir like stor trygghet for å fullføre utdanningen sin.

Utdatert utstyr

I teorien skal du ha like bra muligheter for dette både på studiespesialiserende og yrkesfaglige linjer, i praksis står én av tre på den ene siden og ikke vet hva de skal gjøre, bare halvveis i utdanningen. Gjett en gang hvilken utdanningsretning dette gjelder.

I tillegg har du kanskje et eldre søsken som går eller har gått på yrkesfag, som klager over kvaliteten og dateringen på utstyret de jobber med på skolen. Dette har de veldig god grunn til.

Yrkesfagelever i dag må belage seg på å bruke gammelt og utdatert utstyr flere årskull har brukt før dem. Etter å ha lært seg det gamle utstyret på skolen, kommer de ut i bedrift og må lære seg så mye som burde være unødvendig å lære etter to eller tre år på skolen.

Vil bevilge en milliard

Dette og mye annet er direkte grunner til at Arbeiderpartiet i år går til valg på å bevilge minst en milliard til yrkesfag i løpet av neste stortingsperiode, slik at vi får gitt yrkesfag det løftet samfunnet trenger.

Med disse pengene skal vi gi yrkesfagelever læreplassgaranti, samt gi lærlingtilskudd til bedriftene som tar inn lærlingene tilsvarende det en plass koster.

I tillegg til dette skal vi sørge for at elevene får oppdatert utstyr, fordi det er helt uholdbart at mange bruker 30 år gammelt utstyr som ikke brukes i arbeidslivet. Vi må ikke glemme at også yrkesfag skal med.