Mobbing er et tema det stadig snakkes om. Det blir laget handlingsplaner, og hele skoledager blir satt av til å jobbe med forebyggende tiltak mot mobbing. Barn og unge får mer opplæring om mobbing enn noen gang tidligere, og det er kjempeviktig.

Men en gruppe som får herje fritt, er generasjonen til mine foreldre og besteforeldre.

Dette er generasjonene som er blitt introdusert for sosiale medier og internett i voksen alder og som ikke har fått nettvettregler intravenøst gjennom hele barndommen.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Utestengt fra bursdager

Vi unge blir satt i søkelyset gang på gang, og nye mobbesaker får se dagens lys nærmest ukentlig. Det er kjempeviktig at vi snakker om mobbing og at mobbere må stå til rette for handlingene sine, men skulle det ikke bare mangle at også de eldre generasjonene skal holde samme standard?

Når vi har Facebook-grupper og kommentarfelt der voksne offentlig henger ut barn og unge, men ingen tar til motmæle, skjønner vi at noe er feil.

Når vi har foreldre som utestenger flere av podens klassekamerater fra bursdagsfesten og fortsatt diskuterer festen i felles klassegrupper på Facebook, er det åpenbart at noe må gjøres.

Mobbing læres

Det som er ironisk med dette, er at bestefaren som henger ut unge på nett, sitter på årsmøtet i fotballklubben og snakker om hvor viktig det er med breddefotball og inkludering. Mammaen som utestenger fra bursdagsfesten, taler på foreldremøter om hvor viktig det er at foreldre tar ansvar i mobbesaker.

Barn blir ikke automatisk mobbere, det er noe de lærer seg. For å kunne bekjempe mobbing er vi nødt til å ta et oppgjør med alle mobbere, uavhengig av alder.

