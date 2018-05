Det er ansvarsfraskrivende å si at fritt skolevalg er problemet i norske skoler. Det er lettere å legge skylden på fritt skolevalg i stedet for å ta fatt i roten av problemet.

De siste ukene har debatten om fritt skolevalg engasjert mange. Det startet etter at lærer Simon Malkenes var i Dagsnytt Atten og snakket om hvordan han mener inntakssystemet i Osloskolen rammer barn i skolen.

Han mener at en av grunnene til problemer i Osloskolen er det karakterbaserte inntaket som kalles «fritt skolevalg». Men er det virkelig karakterbasert inntak som må endres for å minske problemer i skolen?

Mange årsaker til uro

Fritt skolevalg på tvers av fylkesgrensene er en av hjertesakene til Unge Venstre. For at alle elever skal kunne utvikle sitt talent, er man nødt til å sikre større frihet både i valg av fag og skole.

Det at Osloskolen, og generelt alle norske skoler, sliter med uro i klasserommet, er det mange ulike årsaker til. Elever som utagerer og skaper et dårlig læringsmiljø, er elever som kan ha det vanskelig hjemme eller føler liten tilhørlighet.

De er i en periode av livet der de sliter med ensomhet og sin psykiske helse. Da må eleven ha hjelpeinstanser til å ta dem imot.

Elever som ikke føler de passer inn i det offentlige skolesystemet, kan ikke bare presses til å passe inn.

De må ha muligheten til å velge andre skoler som passer deres behov, uansett om det er religiøse skoler eller om det er skoler som bruker annen pedagogikk. Alle har et behov for å passe inn, og alle må ha muligheten til det.

Det at det skapes A og B skoler er noe som ikke skyldes fritt skolevalg. Det er ikke elevens ansvar at skolen er god eller dårlig. Det er skolen og fylkeskommunen som må ta ansvaret.

Skolen må utvikle talent

Hvis skoler ikke har noe konkurranse med hverandre, vil de heller ikke kunne bli bedre. Skoler må kunne se hvordan for eksempel friskoler eller privatskoler rekrutterer sine elever.

Dette kan gjøre at skoler ser alternative måter å ha undervisning på og drive sin skole. Slik vil skolene bli bedre.

Min drøm for skolen er at fritt skolevalg blir enda friere. Et skolesystem der elever kan velge fritt hvilken skole de vil gå på og hvilke fag de kan velge. En skole der det er god kommunikasjon mellom ungdomsskolen og videregående.

Og ikke minst en videregående skole som utvikler elevens talent i stedet for å tvinge alle elever til å lære det samme selv om de vil eller ikke. Min store drøm er at skolen er der for eleven og ser at alle elever er forskjellige og har ulike egenskaper.

