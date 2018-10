«Du skal alltid anmelde», leste jeg etter voldtekten. Hvorfor gidde?

«Voldtekt er en seriøs forbrytelse», sier alle. Da er det artig, da, at 99 prosent av voldtektsmenn går fri. Dette kan man enkelt regne ut når tall fra politiet, SSB og andre offentlige kilder regner med at ti prosent av voldtekter blir anmeldt, og ti prosent av disse igjen ender med fallende dom.

«Du skal alltid anmelde en voldtekt», leste jeg utallige ganger på internett da jeg i fortvilelse prøvde å søke hjelp etter voldtekten.

Jaha, skal jeg det? Sånn at politiet får enda en sak å henlegge? Sånn at jeg kan bringe skam over meg selv ved å få slengt i trynet at det var min feil fordi jeg var dum nok til å ruse meg , eller at jeg var for lettkledd, eller at jeg rett og slett er en oppmerksomhetssyk løgner?

Orker ikke anmelde

Nei, når det norske rettssystemet så vidt klarer å gi rettferdig straff til én ussel prosent av voldtektsofre, så skal jeg ikke gi dem mer å bryne seg på. Jeg er allerede blitt såret og bedratt av voldtektsmannen, og jeg orker ikke å bli såret og bedratt av rettssystemet også.

Voldtektssaker er vanskelige å behandle, det vet jeg. Hvis gjerningsmannen er en fremmed, er det vanskelig å finne ham igjen. Og hvis han er en bekjent, da skulle du vel tro at det var lettere – men nei, for hvis du kjente ham fra før, da var du sikkert med på det.

For at voldtektsmannen skal bli dømt, må det finnes tilstrekkelig bevis for at noe samtykke ikke var til stede. Prinsippet om at ingen skal bli uskyldig dømt, står sterkt her til lands. Det har jeg forståelse for. Men ordningen i dag er så langt fra rettferdig at det er helt ubegripelig i et sivilisert land som Norge.

Umulig å bevise

Hvordan beviser du at du ikke frivillig gikk med på det? Mest sannsynlig kan du ikke det.

Så med mindre du er under 16 eller voldtekten din på mirakuløst vis ble fanget på et overvåkingskamera, beklager – samfunnet kommer ikke til å gjøre en dritt for å gi deg rettferdighet.

Samfunnet kommer til å be deg om å komme deg på beina og gå videre. Voldtektsmannen kommer selvfølgelig til å gjøre det samme. Med mindre han er så uheldig å havne blant den ene prosenten som blir straffet, så klart.

Aner dere hvor mange som opplever voldtekt i løpet av livet? 10 prosent av alle norske kvinner over 15 hevder å ha blitt voldtatt minst en gang. Hele en av ti. De er vennene våre, mødrene våre, søstrene våre, døtrene våre og kollegene våre.

Vær så snill, gjør noe

Tenk så mange som må lide på grunn av denne «rettferdige» straffeordningen hvor det er så godt som umulig å bli dømt for voldtekt. Ja, jeg vet at å bli dømt uskyldig for voldtekt ikke er rettferdig. Men ikke å bli dømt når man er skyldig, er søren ikke rettferdig det heller.

Folk voldtar fordi de vet at de kommer unna med det. Vi lever i et land hvor voldtekt i praksis er lovlig.

Jeg er ikke politiker, så jeg kan ikke utarbeide en straffeordning som fungerer bedre. Jeg er bare et voldtektsoffer som vet at den vi har nå er ufattelig dårlig.

Vær så snill, gjør noe. Ingen fortjener å gå gjennom det jeg gjorde.

