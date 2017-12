Når NRK i år har valgt å sende både en dansk og en svensk julekalender, er det ingen av dem som vises på originalspråket.

Dubbing av barneprogrammer er noe som har pågått i flere år, og det kommer tilsynelatende som en følge av at utenlandske produksjoner skal være tilgjengelige for barn som ikke er lesekyndige.

Jeg kan selvfølgelig forstå hvorfor man velger å dubbe for eksempel engelske barneprogrammer til norsk, men jeg sliter med å forstå at det samme blir gjort med skandinaviske serier.

Kan det virkelig ha seg slik at barna ikke klarer å forstå seg på dansk og svensk barne-TV?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Latskap

Norsk, svensk og dansk er språk som er ganske like, siden de har samme opphav. De fleste vil kanskje si at de forstår svensk talespråk bedre enn dansk, mens dansk skriftspråk ligner mest på vårt eget.

Hovedpoenget er at alle tre er gjensidig forståelige, i hvert fall på papiret.

Allikevel er det blitt mer og mer populært å slå om til engelsk når man krysser grensen til Sverige eller Danmark, og da kanskje spesielt Danmark. Det samme gjelder den andre veien, og da kanskje spesielt for danskene.

Sannheten er at vi har blitt late. Vi gidder ikke anstrenge oss en smule når vi møter på situasjoner hvor vi heller kan velge den enkle utveien.

Det gjelder ikke bare nordmannen, men dansken og svensken også. At voksne ikke orker å justere hvordan man uttaler visse ord for å gjøre seg forstått, bør ikke gå ut over de mulighetene barna har for å lære seg og for å forstå svensk og dansk.

Styrk fellesskapet

Det sies at et barn lærer et andrespråk fortere enn voksne, og mye tyder på at man ikke taper noe på å lære seg å forstå disse to «fremmedspråkene» fra ung alder.

Selv har jeg blitt eksponert for dansk fra jeg var barn, noe jeg er veldig takknemlig for; jeg har hatt bruk for det utallige ganger siden.

Som rikskringkaster har NRK har et ansvar for å sørge for et bredt utvalg når det kommer til underholdning, om det så er for voksne eller barn.

Dette «kravet» oppfylles blant annet gjennom samarbeid med DR og SvT. Derfor mener jeg at det hviler et visst ansvar på NRKs skuldre når det gjelder språkopplæring og videreføring av det skandinaviske felleskap.

Vi sitter med en enorm mulighet til å bidra til at fremtidens generasjoner skal kunne forstå nabospråkene bedre enn vi gjør i dag. Hvis vi feiler, er det ikke utenkelig at det kan bety slutten på det skandinaviske fellesskap og identitet.

En videreføring av det felleskapet vi har i dag er avhengig av gjensidig dugnadsarbeid på tvers av landegrensene, og det vil komme til å ta tid.

Lite hjelper det om vi her i Norge prøver alt vi kan for å forstå oss på dansker og svensker, hvis forsøket ikke blir møtt med like tiltak i de to nabolandene.

Likevel burde Norge ha all grunn til å stå frem som et godt eksempel, så hvorfor ikke begynne med noe så enkelt som å sende julekalendere på dansk og svensk?

