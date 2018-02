Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel finnes det flere unge menn og gutter som fremdeles ser på kvinnekroppen som et objekt. Det er fullstendig forkastelig.

Aftenposten har den siste tiden lagt frem en rekke saker knyttet til spredning av nakenbilder på internett. Omfanget er skremmende, og jeg blir flau.

Hvor langt har vi egentlig kommet med likestillingen?

Mangelfull respekt og objektivisering

Objektivering av kvinner er et kjent problem og har preget store deler av vår historie.

I 2018 er vi fremdeles ikke i mål. Sosiale medier har åpnet opp mange dører, samtidig som det er blitt enklere å ødelegge enkeltmenneskers liv.

Kjernen i problemet er at gutter får status når de mottar og deler intime bilder, selv når det går på bekostning av jentas psykiske helse.

Dette tyder på at det fremdeles finnes et skjevt maktforhold mellom kjønnene. Det viser en mangelfull respekt overfor jenters rett til å bestemme over egen kropp.

Avhenger av gjensidig respekt

Det er paradoksalt at unge gutter i et av verdens mest likestilte land fremdeles ønsker å ta kontroll over jenters kropp.

Jeg tror enkelte gutter glemmer at bildet faktisk avbilder en reell person og at deling av private nakenbilder er å frata noen eierskap til sin egen kropp.

Jenter som utsettes for dette, blir ofte stemplet som horer og tillitsbruddet kaster skam over personene som rammes. Dette strider mot all moral og det gjør meg bekymret for fremtiden.

Vi kan ikke utvikle ny likestillingspolitikk uten gjensidig respekt for hverandre.

Derfor er det viktig at vi tar avstand fra gutter som deler tilsendte nakenbilder.

Det er ikke kult å frata noen eierskap over egen kropp.

Det burde være en selvfølge i et av verdens mest likestilte land.

