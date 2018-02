Hva er det regjeringen gjør når stadig flere blir syke med stressykdommer, depresjoner og angst?

Jo, de gjør en regelendring som innebærer at alle ungdommer over 18 år må betale egenandel for psykiatriske tjenester.

Frem til 1. januar i år var alle under 30 år, som søkte hjelp i Psykiatrisk ungdomsteam eller ved barne- og ungdomspsykiatriske ungdomsklinikker, fritatt for egenandelen.

Slik er det ikke lenger.

Selv om Høyre flere ganger har uttalt at de ønsker å styrke rus- og psykiatriomsorgen. Til tross for at det i deres partiprogram heter at de ønsker å «bygge ut et lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene.»

Dette forekommer selvsagt ikke når unge folk må betale egenandel.

Unge har ikke råd

Det er problematisk. Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag.

En ny rapport fra Folkehelseinstituttet viser for eksempel at andelen jenter mellom 15 og 20 år som får diagnostisert en psykisk lidelse, har økt med rundt 40 prosent på fem år.

Ungdata-undersøkelsen fra 2017 viser samme resultat: Omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke. Økningen er markant og gjelder både gutter og jenter.

Tall fra Reseptregisteret viser også at det var en sterk økning i bruk av antidepressiver i perioden fra 2004 til 2013.

Det er helt absurd at man i en tid der flere lider psykisk nedprioriterer satsingen på psykisk helse.

I verste fall vil regelendringen innebære at flere som ikke har råd til å betale egenandelen, ikke søker hjelp.

Studenter har for eksempel ikke råd til å betale egenandel når de får så lite penger fra Lånekassen.

Må satses på

Denne regelendringen straffer folk som er psykisk syke, istedenfor å hjelpe dem.

Regjeringskutt i skatt for de rikeste fører nok en gang til et dårligere tilbud for de svakeste i samfunnet.

Vi kan ikke ha et samfunn der folk er utbrente og deprimerte. Det rammer individer, bedrifter og velferdsstaten som helhet.

Satsing på psykisk helse er utrolig viktig, så nedprioriteringen er en total bom for Norge. Slik skal det ikke være.

Det er rett og slett latterlig at regjeringen ikke har stoppet denne regelendringen.

