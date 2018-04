Kjære voksen. Ungdom i dag sliter. Om vi sliter mer eller mindre enn det du gjorde da du var ung, er ikke relevant.

Selv om vi kan gjøre mye selv, trenger vi hjelp fra deg for å skape en endring. Da må du høre etter når vi snakker, du må ta oss seriøst.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Møtes med hån

Kjære voksen, når vi forteller om hvordan vi har det i dag, om hvilke problemer og utfordringer vi har, møter du oss ofte med hån. For vi skulle bare visst hvor godt vi har det.

Hvis vi legger vekk smartmobilen, ordner det seg nok, sier du. Vi kommer til å få sjokk når vi blir kastet ut i den virkelige verden, der ikke alt blir servert oss på et sølvfat.

Privat

Presset vi føler på, kommer til å forsvinne om vi slutter å bry oss om hva andre synes. Hvis vi bare slutter å være så utrolig sensitive, kommer vi til å få det mye bedre.

Vi har alt vi kan ønske oss og mer, så hvorfor er vi så sutrete? Tenk på alle de stedene i verden hvor barn dør, blir solgt, blir misbrukt eller sulter. Også sitter vi i trygge, gode Norge og klager?

Vi klarer nok ikke å forestille oss nøden til barn i andre land uansett, vi som er så privilegerte.

Vi er ungdom

Vi forventer ikke at alle skal slippe alt de har i hendene sine for å hjelpe oss.

Men selv om andre har det vondt og trenger hjelp, betyr ikke det at ikke vi også kan få støtte, medfølelse og omtanke.

Hvis du var innom Aftenpostens nettside 30. mars, leste du kanskje innlegget til Nicolai Østeby. Han skrev om presset ungdommen føler på, som kommer fra alle bauger og kanter. Hele tiden.

Han skrev at nok er nok. At vi må «få muligheten til å chille litt». Jeg er helt enig. Vi må få lov til å chille litt. Uten at det blir sett ned på.

Vi er ungdom, vi vil ha muligheten til å slappe av, henge med venner, gå på kino og feste. Ligge hjemme i sengen og spise is før vi legger ut en selfie på Instagram.

Gjøre det vi vil så lenge det ikke skader noen eller bryter med loven.

Men gjør vi dette, bekreftes bildet du allerede har av oss: vi er late, uansvarlige og selvsentrerte. Og du, kjære voksen, har mer å kritisere oss for neste gang debatten blusser opp igjen.

Hør etter

Kjære voksen, når vi ungdommer sier fra om hvordan vi har det: lytt. Når vi forteller deg om kroppspress, karakterpress, psykiske lidelser og uoppnåelige krav: hør etter.

Tro oss når vi forteller deg at vi sliter. Vis oss medfølelse og omsorg.

Vi ber ikke om hele verden. Bare om å bli hørt, akseptert og forstått. Vi vet at ikke alt handler om oss. Vi vet at vi er heldige. Vi vet det så utrolig godt. Men på tross av dette, sliter vi. Og skal det skje en endring, så trenger vi deg med på laget.

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.