Kjære Mina Vinje, takk for ditt viktige innlegg på Si ;D onsdag.

Vi som jobber med hovedprogrammet i Arendalsuka, er helt enige i din bekymring for unges deltagelse i demokratiet. Derfor har vi helt fra Arendalsuka hadde sin spede start i 2012, lagt til rette for unge stemmer.

Ungdomspartilederdebatten er et fast innslag.

Inviterer unge stemmer

Vi er helt enige med deg i at unge stemmer er viktige i alle politiske temaer. Derfor inviterer vi unge stemmer til hovedprogrammet, og vi oppfordrer alle som har debatter under uken til å gjøre det samme.

I år var det tre unge politikere som åpnet Arendalsuka sammen med Stortingspresidenten, og Nancy Herz og Leo Ajkic fylte hver for seg de største plassene vi har i byen.

Privat

For å sikre barn og unges stemmer i demokratiet har vi etablert Arendalsuka Ung. Her får våre toppolitikere bryne seg på unge journalister, og vi har 36 aktiviteter (i vår egen regi) der barn og ungdom deltar, kommer til orde og møter politikere.

Svært rimelig overnatting

I tillegg har andre arrangører hatt aktiviteter for barn og ungdom, og om barn og ungdom. Vi ønsker at barne- og ungdomsorganisasjoner er til stede under Arendalsuka og er med i debatter, og gjennom et samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har vi tilbud om svært rimelig overnatting og et eget hus til fri benyttelse for unge stemmer.

Som sagt – vi ønsker ditt og andres engasjement velkommen til Arendalsuka, og vi vil svært gjerne samarbeide med deg og de andre organisasjonene for barn og ungdom slik at deres stemme får sin rettmessige plass i demokratiet og under Arendalsuka.