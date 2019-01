Liam Rivli i Unge Høyre er optimistisk. Fint for ham. Det må være deilig å ha så stor tillit til dem som styrer verden at man smiler rett inn i undergangen. Innlegget hans i Aftenposten, som skulle være oppløftende og beroligende, gjorde meg bare mer pessimistisk og urolig.

For Liam, du har misforstått. Du har sikkert bare gode intensjoner, men du er blendet av bling, oljepenger og billig «logikk».

Privat

Det er jo ikke sånn at du har funnet opp argumentene dine helt selv, eller tatt det ut av løse luften. De har et faglig grunnlag, og jeg kan forstå hvorfor du sier det du sier. Men det gjør det ikke sant eller riktig.

Absurd påstand

Du skriver i innlegget ditt at vi ikke må bekymre oss, for politikerne jobber på spreng. De jobber superhardt med å ønske å forby og jobbe for å gå vekk fra. Kanskje de til og med stresser med å sette ned en komité som skal utrede mulighetene for å se på endring av?

Vi har visst om klimaendringene siden 60-tallet, så å si at det at store deler av verden har anerkjent klimaproblemet er «et av de største skrittene vi kunne ta», er å forvente ingenting og applaudere mindre.

Vi burde ha kommet lenger enn «å snakke om» og «jobbe med». Vi skulle ha igangsatt tiltak for lenge siden.

Dessuten er det absurd å si at regjeringen Solberg sikrer en lys og grønn fremtid. I oktober kom IPCC med en dyster rapport. Det holder ikke å begrense oppvarmingen til to grader. Skal vi unngå fullstendig krise, må vi holde oss under 1,5.

Det betyr at vi har dårlig tid, og det ser mørkt ut. Men det er ikke umulig! Det krever bare umiddelbar omstilling og vilje til endring. Det har vi vel, eller hva?

Verdens rikeste land har råd til å gå foran som et godt eksempel og satse fornybart, ikke sant?

Vi som har gjort oss rike på å eksportere klimaendringer, klarer å ta hensyn til karbonbudsjettet og ikke la oss lede av kortsiktig profitt og gamle vaner?

På tirsdag delte regjeringen ut 83 nye oljelisenser.

Risikerer å havne i bakevja

Innen 2020 vil fornybare energikilder nå samme kostnadsnivå som ikke-fornybare. Med det store fokuset Norge har på olje, risikerer vi å havne i bakevja. Hva skjer når fornybare energikilder blir like billige som ikke-fornybare, og verden endelig anerkjenner at vi må la oljen ligge for å klare oss?

I 2015 opplevde vi at veldig få av de planlagte oljefeltene, kun to av 16 faktisk, ville være lønnsomme med en pris på 44 dollar fatet.

I Lofoten, Vesterålen og Senja ønsket de største partiene å sette tusenvis av arbeidsplasser på spill for kortsiktige oljeinntekter.

Vi vet at vi må vekk fra oljen, og at vi har funnet mer olje enn vi kan ta opp. Likevel tviholder vi på næringen, subsidierer oljeleting og fremmer utdanning innen oljerelaterte yrker. Vi går baklengs inn i fremtiden.

Vi kan ikke lene oss på grønnvasking av unødvendig forbruk lenger. Det er på tide å ta tak og gjøre virkelige endringer.

Det hjelper ikke at alle kjører elbil hvis det fører til at veier bygges ut og tog nedprioriteres. At norsk olje er «den reneste i verden», har ingen betydning når den blir til skitten eksos i et annet land.

Vi kan ikke basere klimapolitikken vår på håpet om at noen finner opp tekniske løsninger som kan rydde opp etter oss. Vi må slutte å rote.

Les også disse sakene:

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.