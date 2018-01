Nytt år, nye muligheter og nye nyttårsforsett. Det langstrakte land er ennå mørklagt til sent på morgenen og mørkner igjen tidlig kveld i denne nyttårsmåneden.

Morgentrafikken strømmer på, men refleksen til de myke trafikantene blir glemt igjen hjemme. Det bør være en utrolig god grunn for hvorfor bare 30 prosent av Norges befolkning bruker refleks.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Unngå ulykker

Jeg vil gi en stor tommel opp til dem som bruker livredderen i mørket, dere som har skjønt hvorfor det er så utrolig viktig med refleksbruk. Det er ikke til dere dette leserinnlegget er for, men for de som "er kule" og i hvert fall ikke redde for å bli påkjørt i mørket.

Refleksvesten er som mobilen, du kan bare ikke gå uten den, den er livsviktig! Enda er det mange som glemmer den igjen, og det er faktisk de som ikke gidder å ha den med seg.

Tenk det, glemme igjen en kjempebillig livsforsikring hjemme fordi den ikke er så kul å ha på!

Det er ikke derfor vi bruker refleks, men for at trafikantene skal se oss og unngå ulykker, ikke for å følge dagens hotteste motetrender.

Føreren får skylden

Hvorfor er refleks så dødsviktig, tenker du. Jo, den er så DØDsviktig fordi du synes ikke i mørket på morgenkvisten så godt som du tror.

Det trenger ikke å være bekmørkt før trafikantene ikke ser deg når du går langs veien. Du kan heller ikke tro at de mørke vinterklærne vil hjelpe deg med å synes bedre, heller.

Hvis du blir påkjørt fordi du ikke har brukt refleks, så er det ikke du som får skylden, men føreren som kjørte på deg fordi han eller hun ikke så deg. Jeg mener at alle som ferdes langs veien har et ansvar for egen sikkerhet.

Biltrafikantene bruker bilbelte, passer på å kjøre etter veiforholdene og er edru. De som går langs veien, kan i det minste ha på seg refleks slik at førerne faktisk ser dem, og ikke la absolutt alt ansvaret ligge hos dem!

Så jeg har det ultimate nyttårsforsettet til deg som er kjempelett å følge: Bruk refleksen når du går til skolen, på vei til bussen eller går en tur.

Ta på refleksen og lys opp når trafikantene lyser på deg!

