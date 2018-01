Vi har nettopp gått inn i et nytt år, og det hentes frem og skrives utallige artikler, innlegg og poster om hvordan du kan bli kvitt juleflesket én gang for alle. Ja, for når du først har så mye motivasjon, så kan du vel fjerne julefettet som skulle fjernes i 2015 også?

I mediene leser vi stadig om hva vi skal gjøre for å få en bedre fysisk helse. Men jeg lurer på: Når kommer artiklene om å bedre vår psykiske helse?

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Helsesøstre nedprioriteres

I 2017 kunne vi ofte lese om hvordan kunnskap om psykisk helse blir utelatt i den norske skolen, om hvordan helsesøstre blir nedprioritert og om flere som nådde bunn, men ikke følte de ble tatt på alvor. Er ikke det som faktisk driver oss fremover, bestemmer hvordan vi har det og avgjør hvordan vi oppfører oss, viktig?

Din psykiske og fysiske helse er avhengige av hverandre, og når en av dem svikter, vil også den andre merke det.

Så jeg skjønner ikke hvorfor ikke flere setter sin mentale helse som førsteprioritet på nyttårsforsettene?

Ikke tenk på juleribben

Det bør ikke være flaut å si at i 2018, da skal jeg fokusere på tankene mine, eller i 2018 så skal jeg tenke mer over følelsene mine. Dessuten håper jeg at den norske stat også kan ha som nyttårsforsett å fokusere mer på forebygging, hjelp og kunnskap om psykisk helse, både i og utenfor skolen, for det kan forbedres!

La 2018 bli det året vi fokuserer på det mentale. Ha det gamle i bakhodet som erfaring og som en påminnelse, men nå: Ikke tenk på juleribben, tenk fremover.

Nå må vi slutte å være så naive og heller se verdien i vår mentale helse!

