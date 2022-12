Foreldrene mine snakket alltid om reinlykke. Det har lært meg noe viktig.

Mathis Eira 19 år og samisk veiviser

6 minutter siden

Mens vi var på vårflytting, så skjønte jeg noe som jeg innser hvert år, skriver Mathis Eira.

Hvis jeg vil gjøre noe jeg liker, så må jeg jobbe for det.

I oppveksten min hørte jeg at lykke kommer til den som venter, men at man må jobbe for det. Og da mine foreldre sa det, så snakket de om reinlykke: Hvis man skal ha reinlykke, så må man jobbe med reinen så godt man selv klarer, og sette av tid til det. Og det er jo for så vidt sant, ingenting er gratis.

I mitt liv har jeg ikke trengt å tenke så mye på disse tingene. Jeg har alltid hatt en pappa som har vært den dyktigste reindriftsutøveren jeg vet om. Han har hatt reinlykke, og han har det fremdeles.

Men da jeg begynte på sisteåret mitt på videregående, kom spørsmålene. Hva skulle jeg gjøre videre i livet? Hva skal jeg jobbe med?

Jeg har jo alltid sagt at jeg skal jobbe i reindriften, men jeg vil også ha en sidejobb, hvis man skal si det på den måten. Hvilken utdanning skulle jeg ta?

Innså noe under vårflyttingen

Jeg så mye på noe innen helse, for på den tiden jobbet jeg på et omsorgssenter, og jeg trivdes godt. Derfor vurderte jeg å søke på utdanninger innen vernepleie og ambulansefag. Men så tenkte jeg: Er dette noe jeg vil jobbe med resten av livet? Konklusjonen ble raskt nei.

Jeg endte med å søke på pedagogikk. Jeg kunne jo bli lærer, eller mer spesifikt joike- og musikklærer. Jeg er jo en tradisjonell joiker og har holdt konserter og hatt joikeoppdrag i ny og ned.

Å se nyfødte kalver som springer etter moren si i marka, gir meg alltid den gode følelsen

Men så kom våren, og vi skulle flytte reinflokken til sommerbeite. Mens vi var på vårflytting, så skjønte jeg noe som jeg innser hvert år, og det er at reindrift er noe jeg vil jobbe med. Å se nyfødte kalver som springer etter moren si i marka, gir meg alltid den gode følelsen.

Måtte jobbe for det

Da det gikk mot slutten av skoleåret, fikk jeg i oppdrag om å joike på en konferanse. Så dro jeg dit, da, gjorde mitt. Snakket litt, tok en joik. Så innså jeg noe: Det her er jo noe jeg liker å gjøre. Snakke til folk og fortelle om noe jeg bryr meg om. Å gjøre noe jeg liker, og det er jo å joike.

Og i det øyeblikket så innså jeg at dette er noe jeg vil jobbe med. At dette er noe jeg kan jobbe med resten av livet mitt . Å være en formidler, en kulturbærer.

Da skjønte jeg fort at det kanskje var et bra utgangspunkt å være en samisk veiviser. De reiser jo rundt omkring og snakker om samisk kultur på skolene. Men så begynte jeg å tvile: Hva ville familie og venner tenke?

Fakta Samisk veiviser Samiske veivisere er studenter som reiser rundt i Norge og holder foredrag om samer, først og fremst på videregående skoler.

Veiviserne tar faget Samisk kultur- og samfunnskunnskap i løpet av skoleåret, et studium som gir 30 studiepoeng. Foredragsvirksomheten gir i tillegg 30 studiepoeng. Vis mer

Tre timer før søknadsfristen tok jeg en avgjørelse: Jeg sendte inn en søknad. For hvis jeg ville gjøre noe jeg liker, så må jeg jobbe for det og begynne å ta valg. Å ha en jobb man trives i, er alfa omega, det har jeg alltid skjønt.

Kommer ikke av å vente

Så tiden gikk, og jeg fikk beskjed at jeg var blitt valgt ut som samisk veiviser. Nå reiser jeg rundt på norske skoler og har forelesninger om samisk kultur og samfunnsliv. I tillegg jobber jeg med rein og har oppdrag som tradisjonell joiker.

Så jeg kan si at jeg trives godt i jobben – eller jobbene mine – og er veldig glad for det. Og jeg har allerede begynt å planlegge mange spennende prosjekter når jeg er ferdig som samisk veiviser.

Så poenget mitt er: Hvis man skal lykkes og ha lykke i livet, må man gjøre ting man liker og trives med. Det hjelper ikke bare å vente på at lykke kommer til deg. Du må selv jobbe for å få den, du må selv vite hva som gjør det lykkelig, og ikke hva andre mener gjør deg lykkelig.

Lykke kommer ikke av å vente.

