Skolegudstjenester versus forkynnelse: Skal skolene bryte loven, Tonje Brenna?

Det skal ikke være sånn at vi i 2023 fortsatt favoriserer én religion, skriver debattanten.

Forbudet mot forkynnelse vil ikke gå ut over skolegudstjenestene. Hvordan er det mulig?

17.06.2023 19:00

2. juni vedtok Stortinget en ny opplæringslov. Én av endringene som ble vedtatt, er et forbud mot forkynnelse i all opplæring.

Nylig svarte kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) skriftlig på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Kommer denne loven til å påvirke skolegudstjenestene? spurte han. Nei, svarte Brenna.

Hvordan er det mulig?

Alternative aktiviteter

Kirken skriver selv på sine egne nettsider: «En skolegudstjeneste er pr. definisjon trosutøvende og forkynnende.» Da bør vel skolegodstjenester være ulovlig, ifølge den nye loven?

Siden Humanistisk Ungdom ble opprettet i 2007, har vi jobbet for et forbud mot forkynnelse i skolen. I sitt svar til Ropstad understreker Brenna at «skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, også må tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste».

Vi i Humanistisk Ungdom har lenge jobbet for et likeverdig alternativt tilbud til skolegudstjenestene, men vi vet at flere skoler ikke har klart å opprettholde dette.

Ingen skal ha fordeler

Vi er opptatt av at barn og unge selv skal få velge hva de vil – eller ikke vil – tro på. Ingen religiøs gruppe skal ha fordeler i skolesystemet, og vi ønsker en inkluderende skole uten forskjellsbehandling av livssyn.

Det er bra at ingen undervisning i offentlig skole skal være forkynnende. Denne loven er et steg i riktig retning for å skille stat og kirke, og da er det også helt essensielt at Stortinget følger og forstår hva det selv har vedtatt. Det skal ikke være sånn at vi i 2023 fortsatt favoriserer én religion.

Vi i Humanistisk Ungdom er spente på å se hva som skjer rundt juletider, når skolegudstjenestesesongen starter.

