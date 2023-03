Lær heller de voksne å håndtere barnas pornografibruk

20.03.2023 21:00

I stedet for å putte noe bak innloggingsmur, som for mange gjør fristelsen større, kan det være et bedre alternativ å ha en åpen samtale, skriver debattanten.

Intensjonen med en aldersgrense er god, men det finnes bedre måter å ordne problemet på.

Debatten om hvorvidt man bør innføre 18-årsgrense med BankID-innlogging for å se på porno, har tatt debattflatene med storm. 15. mars skriver Lars Ramsli Søyland (KrFU) i Aftenposten at det ikke er umulig å realisere en slik aldersgrense. Jeg tror det er bedre å forebygge enn å stenge noe bak en mur.

Intensjonen med aldersgrensen er god. Jeg skjønner at Søyland og Kristelig Folkeparti i Rogaland er bekymret for utviklingen, og at de vil sette ned foten én gang for alle.

Men det finnes bedre måter å ordne problemet på. Å lære de voksne hvordan de kan håndtere pornografibruken til barna sine, kan være bedre enn et såkalt forbud.

Fakta Barn og pornografi på nett Over halvparten av 13–18-åringene svarer at de har sett porno på nett, ifølge Medietilsynets rapport «Barn og medier 2022».

Sammenlignet med 2018 er det en økning på 10 prosentpoeng i andelen 13–18- åringer. Økningen er størst hos yngre grupper og blant jenter.

Til sammen 55 prosent av 13–18-åringene som har sett porno på nett, så porno for første gang før fylte 13 år. Vis mer

Fristelsen større

I stedet for å putte noe bak innloggingsmur, som for mange gjør fristelsen større, kan det være et bedre alternativ å ha en åpen samtale.

I likhet med veldig mye annet skapes de fleste holdninger i hjemmet. Dersom man ikke snakker om pornografi og det unaturlige og urealistiske synet det gir på sex, vil ikke barn og ungdom nødvendigvis tenke at det er så farlig.

Dermed vil mange bare fortsette å se på det uten å tenke over at deres eget syn på samleie kanskje ikke samsvarer med realiteten – ikke før de havner i en situasjon der de får en realitetssjekk.

Flau samtale

Det kan være flaut å snakke med foreldre om pornografibruk, men, mest sannsynlig, har foreldrene deres sett pornografi en eller annen gang før. De vet hva det innebærer og vil dermed være forståelsesfulle. De vil bare barnas beste.

Og dersom foreldre og voksne snakker om det før barnet eller ungdommen har begynt å se på porno, kan man lære dem at det ikke er så lurt å se på, og at det kan få konsekvenser senere i livet.

I tillegg bør man bruke seksualundervisningen til å lære elevene om hvilke skader pornografi har på sexsynet.

