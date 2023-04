Lærere må slutte å gi dårligere karakterer enn fortjent i første termin

Jeg synes det blir for dumt å få lavere karakter på karakterkortet, uten at lærer har et ordentlig grunnlag eller en tilbakemelding på hva du kan gjøre bedre, kun fordi det er første termin, skriver debattanten.

Tanken er at det skal motivere elevene. Det gjør det stikk motsatte.

26.04.2023 20:00

Har du noen gang opplevd at læreren forteller deg at du ligger på for eksempel karakteren 5, men at du likevel ender opp med å få 4+ på karakterkortet?

Fra 8. klasse og oppover får elever karakter. Det er mange elever som opplever karakterpress fra foreldre eller forventninger fra seg selv. Jeg og mange av mine medelever opplever at lærere trekker oss ned i karakter i første termin og gir oss lavere karakterer enn det vi har vist kompetanse til eller jobbet for.

Dette kan senke motivasjonen og selvsikkerheten til elevene.

Motsatt effekt

Jeg synes det blir for dumt å få lavere karakter på karakterkortet uten at læreren har et ordentlig grunnlag eller en tilbakemelding på hva du kan gjøre bedre, kun fordi det er første termin. Lærere sier at de gjør dette for å gi oss mer motivasjon til å jobbe videre, men for meg og andre medelever gir dette en motsatt effekt.

Jeg har full forståelse for at lærere vil at vi skal forbedre oss fra første til andre termin, men jeg mener at de burde følge oss opp og hjelpe oss med å forbedre oss istedenfor å gi en lavere karakter med tanke på kompetansen vi har vist.

Når jeg snakker med lærere om dette, sier de at det går fint fordi karakterene i første termin ikke har så mye å si, og at det er fordi de vil at vi skal fortsette å jobbe. Men for mange elever har karakterene noe å si uansett, og mange føler på karakterpress uansett hvilken termin det er.

Stresser mer enn nødvendig

Karakterkortet fra første termin i 10. klasse er veldig viktig for elever som for eksempel vil søke seg inn på en privat videregående skole. Disse elevene bruker karaktersnittet fra første termin. Dette er noe lærere burde ta stilling til.

Denne praksisen er noe som varierer fra lærer til lærer, men mange lærere har denne tankegangen.

For det første får vi elever dårligere motivasjon av det, fordi vi føler at vi jobber hardt uten å oppnå det vi ønsker. For det andre så fører det til at elever stresser mer enn nødvendig med karakterer.

Jeg er lei av lærere som setter dårligere karakterer enn det du fortjener, med begrunnelsen «jeg vil at du skal fortsette å jobbe, og jeg vil motivere deg til neste termin». Dette er noe som blir altfor lite snakket om.

