Medisindrømmen byttet ut med geografi 1

Vilde Marstein 20 år

8 minutter siden

Dagens ordning har skapt en ventelek, der systemet begunstiger deg dersom du tar tiden til hjelp, skriver debattanten.

Jeg var 0,2 poeng ifra å komme inn på medisinstudiet. Dagens ordning har skapt en ventelek der du får betalt for å vente.

0,2 prosentpoeng var det som hindret meg fra å komme inn på medisinstudiet. I høst ble derfor anatomi, fysiologi og menneskekroppen byttet ut med magmatisk differensiering, stratovulkaner og manteldynamikk.

Det eneste riktige i min situasjon var med andre ord å sette seg ned på skolebenken og ta opp fag fra videregående – uavhengig av om dette er kunnskap jeg vil få bruk for i mitt senere arbeidsliv.

Har skapt en ventelek

Det skal godt gjøres ikke å ha fått med seg dagens karakterinflasjon. Den har oppstått parallelt med at snittet for å komme inn på flere prestisjeutdanninger i Norge aldri har vært høyere.

Til tross for at en kun ligger noen få poeng under karaktergrensen, må man bruke flere år på å forbedre snittet sitt. Dette skyldes at man både konkurrerer mot elever med kunstig høye snitt på grunn av fritak fra eksamen, samtidig som man konkurrerer mot ungdom som allerede har sanket nok alderspoeng for å komme inn.

Dagens ordning har skapt en ventelek, der systemet begunstiger deg dersom du tar tiden til hjelp – uavhengig om du bruker ventetiden på noe ditt senere yrkesliv kan dra nytte av, eller ikke.

Fakta Opptak til medisinstudiet For å komme inn på medisin på Universitetet i Oslo i høst måtte søkerne ha 69,8 poeng i ordinær kvote og 62,4 i førstegangskvoten.

Blant profesjonsutdanningene i medisin var det Universitetet i Tromsø som hadde de laveste poenggrensene: 68,2 og 60,4 poeng.

I førstegangskvoten søker man bare med karakterene fra videregående (inkludert eventuelle ekstrapoeng for real- og enkelte språkfag). I ordinærkvoten søker man med tilleggspoeng, som for eksempel alderspoeng (to hvert år fra og med det året du fyller 20, maks åtte). Kilde: Samordna opptak Vis mer

Kostbar ventetid

Ikke bare resulterer dette i at unge voksne kommer inn i arbeidslivet senere: Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nesten hver tredje student er over 30 år, arrow-outward-link men samfunnet taper også økonomisk på ventingen. Ifølge en utredning fra Grimstadutvalget innebærer forsinkelsen i utdannelsesløpet hos medisinstudenter kostnader på omtrent 1,2 milliarder kroner arrow-outward-link i året for samfunnet.

Et annet spørsmål er hvorvidt utdanningssystemet fremmer psykisk uhelse for den unge generasjonen. Årskullene de ufattelig høye poenggrensene går ut over, er primært de som brukte utallige skoledager isolert foran en skjerm under pandemien.

Politikerne må være ærlige med seg selv og stille spørsmål om hva som er viktigst

Jeg er én av dem som tilbrakte halvparten av videregående skole med hjemmeundervisning. Det føles håpløst å måtte belage seg på å bruke flere år foran en skjerm for å ta opp fag rettet mot 16-åringer.

Livet på vent

Dagens karakterordning må endres, det er det ikke noe tvil om. Konkrete tiltak kan være personlige intervjuer, motivasjonsbrev eller inntak på bakgrunn av karakterer som er aktuelle for ditt utdanningsløp.

Politikerne må være ærlige med seg selv og stille spørsmål om hva som er viktigst – at ungdommen skal samle alderspoeng, eller at de skal komme inn i utdanningsløpet tidlig.

For jeg er lei av å måtte sette livet mitt på vent for å følge et system som hverken gagner samfunnet, studentene eller arbeidslivet.

