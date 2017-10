Kriminaltekniker Eva Ragde: – CSI er festlig. Jeg skulle ønske jeg hadde det sånn på jobb.

En kriminaltekniker søker etter spor som gjerne er usynlige, og skal dokumentere dem. I januar fikk Eva Ragde Politiforums Ærespris for arbeidet sitt. Hun har jobbet som kriminaltekniker i 25 år!

I denne Si ;D-spalten er unge mellom 13 og 21 år med på å bestemme spørsmålene gjennom sosiale medier! (Se faktaboks)

Spørsmål: Hvordan er det for deg å se kriminalserier som CSI? Er det visse likheter i utstyr, metode og den slags?

Svar: – CSI er en underholdningsserie, det skal være kult å se på. Da må det være fremgang. Hos oss følger vi prinsippet TTT: Ting tar tid. De tar for seg mange av de samme metodene som vi bruker, men på en litt mer lettvint og underholdende måte.

Vi kan ikke bare gå ut, hente et spor og få svar. Det tar lang tid. Og i CSI følger man kun én person gjennom hele prosessen. Sånn er det ikke. Det er andre enn meg som analyserer prøvene eller tar seg av avhørene. Det er også fordi det ikke skal bli personlig.

Men jeg ser gjerne på serien, den er jo festlig. Jeg skulle ønske jeg hadde det sånn, men hos oss lukter det gjerne veldig på et åsted. Man kan ikke gå i samme klær der som senere på dagen, og man kan ikke gå i høye hæler. Men de har laget det tilgjengelig og gjort hverdagen litt mer sexy i seriene.

Spørsmål: Er du noensinne redd for å gå på jobb?

Svar: – Nei. Det er litt som eksamensnerver, hvis man føler at man har forberedt seg godt, er man rolig. Vi forbereder oss selv, og hverandre, mentalt på vei ut.

Fakta: Hvem? Navn: Eva B. Ragde Alder: 54 Yrke: Kriminaltekniker Utdanning: Politi med videreutdanning

Spørsmål: Er jobben din spennende?

Svar: – Ja, veldig! Jeg vet aldri hvordan hverdagen er eller hvordan dagen kommer til å bli når jeg møter på jobb. Det er ikke et yrke for dem som ønsker å vite nøyaktig hva man skal.

Du må være kreativ, impulsiv og tåle tøffe påkjenninger. Det er mer enn DNA og fingeravtrykk. Det er åsteder med døde mennesker som har ligget lenge.

Spørsmål: Har jobben gjort deg mer redd for å dø?

Svar: – Jeg er ikke redd for døden. Men jeg er mer ydmyk for å ta hver dag som en gave. Det er kun ett sekund, og så er du ikke her.

Jeg setter pris på et møblert hjem og på å ha det rent og ordentlig rundt meg. Og så synes jeg det er viktig å være positiv. Men alle reagerer forskjellig på inntrykkene.

Adelina Trolle Andersen

Spørsmål: Hva slags utdanning trenger man for å bli kriminaltekniker?

Svar: – I bunnen for oss ligger en politiutdanning. Så må man ha mellom tre og fem år som vanlig uniformert politi.

Deretter har man halvannet år opplæring her hvor jeg jobber, før man har en fagprøve. Så får nab sertifikat. Men det betyr ikke at du er god, du trenger mye erfaring.

Spørsmål: Må du ofte i rettssaker?

Svar: – Ja. Det kommer litt an på, men noen ganger er det ukentlig. Alle saker herfra går til retten.

Spørsmål: Hvorfor ville du bli kriminaltekniker?

Svar: – Jeg hadde jobbet i mange år som politi og etterforsker. Jeg syntes de tause vitnene var spennende, de satte krav til meg. Det var ingen andre som måtte fortelle. Jeg måtte utfordre meg selv.

Spørsmål: Hva er de vanskeligste sporene å finne?

Svar: – I utgangspunktet er alle usynlige spor vanskelige, som for eksempel DNA. Da må man sette seg inn i gjerningspersonens sted.

Spørsmål: Hva er det beste med jobben din?

Svar: – Det er at du aldri er utlært. Du får alltid lære noe nytt. Det er også tilfredsstillende å frita noen for skyld eller gi det siste stikket. Og selvfølgelig det at det aldri blir en rutinejobb

