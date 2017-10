Jeg er lei av å høre at jenter er seksuelle objekter

Feminisme i dag er ikke det samme som det var i 1913, da kvinnebevegelsen i Norge kjempet seg til kvinnelig stemmerett og retten til å velges inn på Stortinget og i kommunestyrer.

Står man frem som feminist i dag, blir man ofte møtt med oppgitte sukk, himlende øyne og skjeve blikk. Feminisme ses på som om det er en bevegelse med hysteriske og aggressive mannehatende kvinner med hår under armene.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Var en av dem

Ikke hjelper det at deler av blogg-Norge står frem som feminister og mener på at vi jenter skal kunne vise oss i bar overkropp når som helst og hvor som helst, med bilder av dem selv i bar overkropp som i en billig pornofilm.

Leste du? Gina Granum (21): Toppløsbølgen i blogg-Norge er en hån mot feminismen

Jeg vil ikke si at alle unge jenter hjelper til for at kvinner og menn skal bli fremstilt likt. Vi deler bilder av oss selv hvor vi poserer med halvåpen munn og uskyldig blikk på Instagram for å tiltrekke oss så mange likes og kommentarer som mulig.

Selv var jeg en av disse, en av de som søker etter bekreftelsen på at man ser bra ut.

Helt til jeg en dag ble lei av å skulle fremstille meg selv som et seksuelt objekt og vise frem kroppen min. For det er jo det vi gjør. Vi higer stort sett etter alt som har med oppmerksomhet å gjøre, og spesielt dette med å få en kommentar på at man ser bra ut.

Jeg er dritt lei, for jeg er mer enn bare utseendet mitt. Jeg har også indre verdier.

«Fortjener å bli voldtatt»

Jeg er feminist, og jeg vil ikke kjempe for at kvinner skal ha mulighet for å rive av seg genseren til enhver tid.

Jeg står for likestilling. Jeg står også for en slutt på krenkelse av kvinner og denne grusomme trakasseringen.

Jeg er lei av å lese under leserinnleggene til unge jenter og kvinner at de burde «sette seg ned», for de ikke har noe de skulle sagt.

Det er tragisk at menn i 50-årene skriver til disse unge jentene at de fortjener å bli voldtatt og at stemmen deres ikke burde fått telle. Disse unge jentene kunne like så godt vært deres egen datter.

Gutter: «Dere har ikke stemmerett»

Jeg blir oppriktig redd og lei meg av å lese det. Det er tøft. For jeg er jente, og jeg er så absolutt like mye verdt som alle andre der ute.

Ikke hjelper det at det blir slengt rundt av gutter på skolen at jenter ikke har stemmerett, og at meningen vår derfor ikke har noe å si.

Mest sannsynlig sier det bare på tull, for det er jo ikke sant, men hvis dette videreføres, er vi i ferd med å skape et forvrengt syn av kvinner enn hva de før oss har kjempet for.

Unge jenter er allerede godt i gang med å spre lettkledde bilder av seg selv på bestilling av gutter for å få bekreftelse på at de ser «bra» nok ut. Og de som tør å ytre sin mening, får beskjed om at de burde blitt voldtatt.

Dette er uhørt, og det er feil.

Les også:

Under 21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.