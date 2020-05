Vi kan sitte og vente på at politikere gjør mer. Vi kan peke finger på skolene som ikke tar mer tak. Vi kan peke på alt vi vil, men det har vi ikke tid til.

Vi har ikke tid til at flere mennesker mister kjærligheten. Vi har ikke tid til at flere mennesker lever et dobbeltliv. Vi har ikke tid til at flere mennesker må leve med skam. Vi har ikke tid til at flere mennesker ikke kan leve livet de ønsker.

Kjære søstre og brødre. Æres- og skamkulturen er først og fremst vår kamp. Det er minoritetenes kamp.

Et fritt liv

Så, hvordan kjemper vi denne kampen? Det starter alltid med motivasjon. Det er først når du kjenner helt ned i hjerteroten hvor viktig det er, at det er en krig du er villig til å kjempe. For denne krigen har mange motstandere. Det er en krig hvor det er én mot mange.

Det å kunne leve et fritt liv er det som gjør et menneske lykkelig. Et liv under tvang, er et liv med lidelse. Det er nettopp av den grunn vi har menneskerettighetene, fordi vi har erkjent at det er når mennesker er frie, de fungerer best. Når man er fri, kan man blomstre, ta vare på sine kjære og skape en bedre verden.

Motivasjonen din for å kjempe mot en begrensning av friheten må derfor være din kjærlighet for å få slutt på lidelse. Det må være din kjærlighet for å skape en bedre verden, for deg, dine, og de du ikke ser. Det er når du forstår at denne kampen er større enn kompisen og din families følelser, at den blir verd å kjempe.

Privat

Snakk om det

Når motivasjonen er på plass, er det bare å begynne. Jeg trenger at du snakker om det negative sosiale presset. Du som opplever det. Du som ser det. Du som hører det. Jeg trenger at du snakker om hvordan det foregår, hvilke konsekvenser det har for individene, og om de klarte å stå mot. Hvis ikke, hva var årsaken til det?

Jeg trenger at vi tar avstand fra brutaliteten. Jeg trenger at vi heier frem heltene. Gjør mange nok det, er det ikke lenger deg mot mange. Da blir det vi mot mange. En dag blir vi flertall, og de som tvinger andre, blir mindretall.

Det er akkurat slik enhver endring i historien har startet.

Ikke kaste bensin på bålet

Det er det viktig for meg å poengtere at jeg forstår at det er skummelt. Vi ønsker ikke å kaste bensin på bålet til dem som er motstandere av utlendinger. Vi ønsker ikke å svike våre egne ved å gi dem som tenker negativt om utlendinger, enda en grunn til ikke å like oss. Men la meg fortelle deg én ting: De som hater, vil alltid hate. Det kan ikke stoppe oss fra å ta opp ting i våre egne miljøer som ikke er greit.

Er du redd for å stigmatisere? Det er bare å være presis når du kommuniserer. Få frem at ikke alle møter på negativ sosial kontroll gjennom æres- og skamkultur. Jeg har aldri møtt på dette. Men vi kriger for dem som trenger det.

