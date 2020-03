Det er rushtid i New York, men stille på perrongen. Når en nesten full T-bane kommer, velger noen få å holde seg unna. Andre presser seg inn i hjørnene og holder nesen halvhjertet nedi jakken. Men de aller fleste puster som vanlig.

Det er 10. mars. Mens koronavirusets alvor begynner å gå opp for nordmenn, har amerikanerne knapt en idé om hva som er i vente.

En av de største faresonene

Da jeg kom til storbyen i slutten av januar, var de sosioøkonomiske ulikhetene i storbyen allerede tydelige. Februar var preget av protester på T-banen, etter en kontroversiell billettprisøkning på all kollektivtransport. Økningen ble kalt klassisistisk, rasistisk og tvers igjennom usosial, og jeg så ofte folk hjelpe hverandre snike inn på T-banestasjonen.

Nå vil nok T-banen bli en av New Yorks største faresoner for koronasmitte.

En lønn som ikke kommer

Mens smittetilfellene i Europa økte kraftig forrige uke, holdt tallene seg lave i USA. Staten New York, med nesten 20 millioner mennesker, hadde rundt 100 påviste tilfeller da Norge bikket 200.

Det tok tid før jeg skjønte hvordan dette kunne skje. Folk får ikke testet seg. USA har vært trege med å skaffe seg nødvendig utstyr for testing av viruset. Om situasjonen var annerledes, er det likevel mange som hadde valgt å ikke teste seg.

Det er nemlig dyrt å dra til legen i USA. Nærmere 30 millioner amerikanere har ikke forsikring. Det finnes ingen overordnet lov som sikrer sykelønn, det er opp til de individuelle statene og arbeidsgiverne.

I Norge er ting annerledes. Jeg har alltid sett på velferdsstaten som et organ som forsikrer oss den livsviktige pleien vi har rett på. Nå har jeg lært at velferdsstaten også gir samfunnssikkerhet ved å la oss slippe å ta unødvendige risikoer. I New York kan nesten én av fem innbyggere regnes som fattige. For dem vil et usynlig virus virke mye mindre truende enn en lønn som ikke kommer.

Jeg ser dilemmaet når jeg tar taxi til flyplassen etter at resten av oppholdet ble avlyst. Sjåføren forteller at det allerede er vanskelige tider, men med viruset som herjer, er det knapt noen som vil kjøre med han.

I sikkerhetskontrollen på flyplassen forteller en vekter at de endelig har fått inn Antibac på Times Square. Hun sier at hun skal kjøpe så mye hun kan, og selge det videre. «Dette kan man bli rik på», sier hun.

Usolidarisk?

Kall det et hver-mann-for-seg samfunn, kall det usolidarisk. Det viktigste er å forstå at folk hamstrer dopapir og selger Antibac for profitt, fordi amerikanere flest ikke har et sikkerhetsnett å falle tilbake på.

Det er samtidig positive utviklinger i koronasituasjonen i USA også. Representantenes hus fikk gjennom en rekke lovgivninger som vil sikre sykelønn og gratis tester for korona. Men ting tar tid, og amerikanerne burde hatt en sånn forsikring lenge før viruset kom.

Jeg er takknemlig for å være hjemme blant nordmenn som stort sett tar rådene fra Folkehelseinstituttet på alvor, som holder seg inne og er enige om at hamstring er usolidarisk. Jeg er også veldig glad for at Nytt På Nytt fortsatt går, selv uten publikum.

Men mest av alt er jeg takknemlig som aldri før for de gode systemene vi har i Norge. Så lenge vi lever i en globalisert verden, er det i alles interesse at enhver stat tar folkehelse på alvor. USA er kanskje vestlig og rikt, men jeg tror de vil få større utfordringer enn mange andre land i ukene fremover.

