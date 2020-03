Flere hevder at lav selvfølelse skyldes blant annet dårligere influensere, retusjert reklame, samt enkelte kjeder som blant annet Gina Tricot. Selvfølelse er derimot veldig individuelt, og det finnes ikke et fasitsvar på hva som forårsaker dårlig selvtillit.

Noen vil la seg påvirke lettere enn andre, og det vil være variasjon i hvilke faktorer vi lar oss påvirke av. Dermed blir det ikke forsvarlig å legge skylden på en enkeltperson, kjede eller organisasjon.

Skader selvtilliten til unge?

Gina Tricot har for eksempel fått kritikk for størrelsene sine i et Si ;D-innlegg. Skribenten mener at størrelsene til klesbutikken skader selvtilliten til unge jenter. Selv er jeg 17 år og kan fortsatt handle på barneavdelingen på Cubus. Dette er fordi jeg er veldig tynn og smal.

Likevel velger jeg å se positivt på det. I stedet for å tenke at kroppen min er umoden eller «for tynn», får jeg billigere jeans. Gina Tricot har derimot inkludert min størrelse i sin kolleksjon. Det har fått meg til å føle meg mer normal blant andre som kanskje har en mer fyldig kropp.

Alltid noen som er misfornøyd

Til tross for at jeg er fornøyd med Gina Tricots størrelser, vil det alltid være noen som er misfornøyd. Dersom en skulle fjernet alt som kunne ha forårsaket dårlig selvbilde hos en enkeltperson, ville vi ikke hatt noen form for reklame, influensere eller butikkjeder.

Vi er alle forskjellige og har derfor forskjellige komplekser. Dette er noe vi individuelt må arbeide med. Tynne jenter kan også ha komplekser, slik som alle andre personer kan. Vi har selv et ansvar for hva vi velger å bli påvirket av.

Fokuset bør være på hvordan man kan håndtere påvirkning, i tillegg til kritisk tenkning. Gina Tricot har derfor ikke skylden for lav selvfølelse, i liket med andre butikkjeder og enkeltpersoner. Om du velger å fokusere på hvem eller hva som har skylden for din selvfølelse, sier det mer om deg enn det gjør om dem.

