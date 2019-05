Denne talen var en av juryens favoritter i vår 17. mai-konkurranse for ungdom

Kjære alle sammen!

Hver eneste 17. mai kommer temaet «norske verdier» opp. Da tenker jeg ikke på materielle ting som hus og bil, men på hvordan vår egen tankegang kan hjelpe til med å forme samfunnet slik vi vil ha det.

Jeg var først litt usikker på hva norske verdier egentlig er. Derfor spurte jeg noen av dem jeg ser mest opp til, nemlig mamma og pappa.

De svarte å inkludere hverandre, å ha omsorg og nestekjærlighet for alle, å vise respekt for mangfoldet og å ta vare på hverandre.

Fakta: 17. mai-konkurranse Hva ville du sagt om du sto på Slottsbalkongen på nasjonaldagen? Vi spurte unge mellom 13 og 21 år. Vi fikk inn over 200 bidrag.

Alle er et forbilde

Privat

Men for å sørge for at disse fantastiske verdiene våre blir værende i samfunnet, må vi ha noen som kan videreføre dem. Derfor kom jeg til å tenke på alt det menneskene i samfunnet sier og lærer til andre.

At det å være et godt forbilde er det som bringer de viktige norske verdiene videre inn i historien.

Mange er nok veldig låst i tanken om at det kun er offentlige personer eller personer på sosiale medier som er forbilder i det nokså høyteknologiske samfunnet vårt. Derfor glemmer vi ofte at vi selv er forbilder også.

Alt vi gjør, kan bli sett på og tenkt på som «wow, det er vil jeg også!», «det der er helt sant» eller «sånn vil jeg også være!».

Kan være mye

En liten ting du kanskje ikke legger merke til at du gjør selv, kan for noen andre gjøre deg til et forbilde.

Forbilder er personer man møter gjennom hele livet. Noen av de første forbildene man møter, kan være mamma og pappa, søsken og andre familiemedlemmer.

Senere i livet møter man forbilder som barnehagearbeidere, lærere, trenere, noen som har drømmeyrket ditt, kolleger og sjefer, men det kan også være han som hjelper noen med å løfte barnevognen om bord på bussen, eller hun i butikken som legger en skillepinne mellom dine og hennes varer og sender deg et varmt smil.

En liten ting

Det kan være hun som går bort til en som ikke passer «normalen», og spør om han vil være med på kino, han som bruker hver lørdags formiddag på kafétur med bestemoren, eller han som brøyter innkjørselen din når du forsover deg og ikke rekker å måke etter en snøtung natt.

Rett og slett folk som ser andre. Folk som viser omsorg, som inkluderer, som respekterer mangfoldet og tar vare på hverandre.

Det eneste jeg vil oppfordre dere til med denne talen, er å se andre. Strekk ut en hjelpende hånd til noen du ser trenger det, og tenk over at du er et forbilde i veldig mange situasjoner i hverdagen.

Selv om du tenker at noe du gjør, kun er en liten ting, kan den samme lille tingen gjøre en stor forskjell for og i noen andre.

Gratulerer med overstått nasjonaldag!

