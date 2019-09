Jeg er en av elevene på Lillestrøm videregående skole som er blitt lurt av NRK og TV-programmet Folkeopplysningen. I et halvt år har de opprettet falske profiler på sosiale medier og spredt falske nyheter for å få oss til å stemme Senterpartiet i skolevalget.

Under gårsdagens avsløring av stuntet var jeg ansvarlig for å stille spørsmål til Folkeopplysningens programleder Andreas Wahl og rektor, og for å lede en liten debatt på skolen.

Privat

Forstår ikke reaksjonene

Jeg kan ikke skrive på vegne av alle elevene på skolen uten å ha snakket med samtlige elever (slik som det virker som at mange andre utenforstående virker å tro at de kan). Som elev ved skolen kan jeg imidlertid skrive på vegne av meg selv og de andre elevene jeg har snakket med til nå.

Foreløpig har jeg fått et inntrykk av at flertallet av elever på skolen stiller seg fullstendig uforstående til de negative reaksjonene som er kommet frem i mediene. Vi opplever at folk forsøker å krige en krig som for oss er fullstendig unødvendig.

Aulaen på skolen var fylt med jubel og latter, noe du – krenket menneske som ikke var der – nok ikke har fått med deg.

Jeg er såpass frustrert og oppgitt over utenforståendes reaksjoner at jeg kunne skrevet side opp og side ned om dette.

Men jeg vil bare få sagt følgende til alle som er i tvil, fra en Lillestrøm-elev til alle ikke-Lillestrøm-elever som tror deres mening om dette er viktigere enn vår: Vi ønsker ikke at dere skal bli krenket på våre vegne!

Spennende og lærerikt eksperiment

Slutt å bli fornærmet på vegne av elever som selv synes eksperimentet var utrolig spennende og lærerikt!

Vi føler oss mer respektløst behandlet av folk som tror de kan mene noe på våre vegne, enn av folk som har jobbet hardt for å lære oss og andre om valgmanipulasjon og fake news.

Jeg kan som sagt ikke skrive på vegne av alle, og jeg vet at det selvfølgelig finnes elever på skolen som ikke er enige med meg når jeg sier dette, men jeg støtter Andreas Wahl og vår kjære rektor, og jeg gleder meg til å se resultatet av dette i november!

13–21 år? Vil du også skrive til Si ;D? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no. Alle får svar innen tre dager. Dersom du ønsker å være anonym, må du oppgi dette tydelig i mailen. Her kan du lese mer om å sende inn innlegg til oss.