I år skal lillesøsteren min være russ. For litt siden kom hun hjem og fortalte at helsesøster på skolen hadde snakket med jentene om hva de kunne gjøre for å unngå seksuelle overgrep.

«Ikke gå alene om kvelden, ha nøklene mellom fingrene, ikke ha på øretelefoner, ha på nok klær».

Dette er bare noen av rådene vi får dunket inn i hodene våre som unge jenter. Mange har med seg hårspray som man kan spraye i øynene på noen. Bare sånn i tilfelle, fortalte lillesøsteren min.

Vi må føle oss trygge

Hvorfor er det jenter som må passe seg? Som må ta forholdsregler, og som må kjenne på frykten for overgrep i så mange situasjoner? Hvorfor holder man ikke foredrag for gutter om hva de kan gjøre for å forhindre at jenter skal føle seg utrygge?

Ikke alle gutter og menn utsetter kvinner for overgrep. Men alle gutter og menn bør være klar over at de representerer denne trusselen, selv om de ikke utgjør en fare for andre.

Å hele tiden rope «not all men» eliminerer ikke frykten. Jeg vet ikke hvem det er som går med raske steg bak meg, eller hvilke intensjoner han har. Jeg forstår og vet at ikke alle menn er farlige, men jeg blir allikevel engstelig. Nettopp fordi jeg ikke vet.

Skummelt å være kvinne

Det kan være skummelt å være kvinne. Vi går omveier for å komme oss trygt hjem, vi tar på oss bukse istedenfor skjørt når vi vet at vi må gå alene hjem, og vi kan være redde for å si ifra. Vi kvinner må forholde oss til denne listen med forholdsregler slik at vi kan føle oss trygge.

Så inspirert av Plans kampanje «Walk like a woman» vil jeg gjerne komme med noen forslag til hvordan gutter og menn kan være gode allierte og kanskje ta på seg litt av ansvaret.

1. Hold det for deg selv. Selv om du kanskje tenker at det du har å si om en kvinnes utseende, klær eller kropp, bare er et kompliment, kan det oppleves utrolig ubehagelig og ekkelt.

2. Hold avstand. Å gå alene sent på kvelden kan være skummelt i seg selv. Vær obs på at om du går bak en kvinne, kan vedkommende føle at det er truende adferd. Selv om det ikke er tilfelle. Vær tydelig på at du ikke har noen vonde intensjoner, hold litt avstand, gå kanskje over på andre siden av veien.

3. Hold hendene for deg selv. En kvinne alene på byen er ikke nødvendigvis en kvinne på utkikk etter deg. Få tydelig klarsignal før du velger å beføle vedkommende.

4. Vær en god kompis. Det holder ikke at du ikke kunne finne på å gjøre det. Hvis du ser en kompis som oppfører seg ufint eller truende overfor en kvinne, si ifra!

