Halla, Nanna!

Jeg lurte veldig kort på om det er normalt ikke å få den opp?

Alene, null stress. Men hver gang jeg er blitt med noen hjem, er det full stopp.

Hilsen gutt (18)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese i én uke. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære gutt (18)

Takk for et presist og viktig spørsmål. Svaret her er ja, det er vanlig ikke å alltid få den opp når man er sammen med andre.

Ereksjonsproblemer er noe de fleste med penis opplever en eller flere ganger i løpet av livet, og det skjer gjerne nettopp slik du beskriver, når man er sammen med en partner.

Du forteller at du ikke har noe problem med å få ereksjon når du er alene, og det forteller meg at dette handler om faktorer som stress eller nervøsitet, og ikke noe fysiologisk.

Ekstra press

Du skriver at det er full stopp hver gang du er blitt med noen hjem, og jeg leser det som at du kanskje ikke har en fast partner, men at det er mer nye bekjentskaper du har sex med.

Når vi skal ha sex med en ny partner, er det gjerne ekstra spennende, og ofte er man derfor ekstra nervøs. Vi legger gjerne ekstra press på oss selv og vår seksuelle prestasjon, og dette fungerer gjerne mot sin hensikt.

Monica Strømdahl

Dersom det er snakk om sex etter man har vært ute på fest, kan det i tillegg også hende at det er litt alkohol med i bildet, noe som kan gjøre det vanskeligere å oppnå ereksjon.

Punkt én: Ro ned

Så hva er det som kan hjelpe, tenker du kanskje nå? For det første, ro ned. Dersom man har opplevd å miste ereksjonen tidligere, er det fort gjort å bli redd for at det skal gjenta seg, og vips så er man kommet inn i en ond sirkel.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI – Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Ved å bekymre seg for at ereksjonen kan svikte igjen, tar stresshormoner over styringen, og de er hemmende for ereksjonen.

Derfor er mitt beste tips å ta seg god tid. Det er nemlig ikke slik at man kan forvente at penisen skal være helt klar akkurat når vi vil det.

Så istedenfor at man blir stresset og prøver å forte seg med å få den opp, er det mye lurere å ta det helt med ro og fokusere på noe annet en liten stund.

Her kan jo et bra tips være å fokusere på partneren din. Det er nemlig veldig mye man kan gjøre som er deilig og som ikke trenger å involverer en erigert penis.

Ja, det er vanlig

Så glem prestasjonsfokuset en stund, og test heller ut hva som kjennes deilig der og da. Bruk tunge, munn, fingre eller hva dere måtte ønske, og bruk tid på å utforske hverandre.

På den måten får du roet ned stresshormonene, du blir kjent med partneren din og kanskje slapper du så av at du glemmer tanken om ereksjon en stund – helt til den plutselig står der av seg selv.

Så kjære gutt (18): Ja, det er vanlig ikke alltid å få den opp, men ikke la deg stresse av det.

Legg vekk stress og prestasjonsfokuset, utforsk andre måter å ha sex på, så kommer den gjerne opp av seg selv.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)