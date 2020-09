Å hjelpe flyktningene skal aldri måtte gå på bekostning av våre eldre.

Å sammenligne flyktninger og pensjonister hjelper ingen

Anders Sjøvold Moe (20) Unge Høyre

Les dere opp på hvor lite pensjonistene faktisk har å rutte med. Se om du ikke finner det urettferdig, skriver Anders Sjøvold Moe i Unge Høyre. Gorm Kallestad / NTB

Selv om andre har det verre, må vi ikke glemme pensjonister i Norge.

Vi nordmenn er ikke bare født med ski på bena. Vi er også født med gratis helsehjelp og gratis skolegang. Alt dette takket være den fantastiske velferdsstaten.

Vi elsker landet vårt og velferdsstaten, gjør vi ikke? Så hvorfor ikke ta litt bedre vare på dem som bygde det opp for oss.

Pensjonistene som Andrea Grutle skriver lite varmt om i Si;D 18. september, er nemlig dem som har vært med å bygge det landet hun kjenner i dag. Det Norge tar hun for gitt. For ting har ikke alltid vært slik som i dag.

Historien er viktig

Norge er etter krigen bygget opp sten for sten. Med det formålet å skape et så godt land som mulig, både for en selv og for fremtidige generasjoner.

Våre besteforeldre, du vet dem du mener skal leve i norsk-skala fattigdom fordi noen alltid vil ha det verre? De har bygget Norge til det det er i dag. Gjennom industrialisering, kraftutbygging, skipsfart og selvfølgelig olje.

Det har hverken du eller jeg gjort. Vårt ansvar er å sikre at våre eldre har en god alderdom. Videreføre det våre besteforeldre har bygget for oss.

Anders Sjøvold Moe (20), Unge Høyre. Privat

Trenger ikke gå ut over de eldre

Jeg er helt enig med deg Andrea, det å ta imot 50 flyktninger er en parodi. Norge kan gjøre utrolig mye mer. Vi har mye bedre plass enn det regjeringen legger frem. Vi bør ta imot veldig mange fler.

Når du trekker inn minstepensjonistene derimot, så tråkker du feil. Hva med å ha respekt for, sette pris på og se litt på hvorfor vi har det så godt her?

Norge er utrolig flinke til å sløse med penger. Vi ga over 300 millioner kroner til sosiale prosjekter i Angola, men ingen kan svare på hva pengene er brukt til. Vi bruker millioner av kroner på ordførerkjeder, og vi setter opp overprisede utetoaletter til millioner av kroner. Ta heller penger herfra, om det ikke er nok til både pensjonistene og flyktningene.

Å hjelpe flyktningene skal aldri måtte gå på bekostning av våre eldre.

Ta et minutt, tenk over og sett pris på hvorfor vi har det så godt her. Les dere opp på hvor lite pensjonistene faktisk har å rutte med. Se om du ikke finner det urettferdig. De som bygget landet, teller kronestykker for den ukentlige kaffen og kaken på den lokale kafeen.

Det er dessverre realiteten. Vi må ta bedre vare på de eldre.

