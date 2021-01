Lærere, ta all mobbing seriøst!

Jente (17)

Ja, barn ser søte og små ut, men de kan være helt grusomme til tider, skriver innsender (17). Foto: holaillustrations / Shutterstock / NTB

Om det bare hadde hjulpet å si ifra, tror jeg mobbeofrene ville hatt det bedre nå.

Jeg er aldri blitt mobbet, men jeg har flere ganger vært vitne til det.

Både på barneskolen, ungdomsskolen og på videregående. Min erfaring er at mobbing ikke blir tatt seriøst nok før det blir fysisk.

På barneskolen var det en gutt i klassen som fort ble sint. Når han ble sint, ble han farlig. Det synes hele klassen var utrolig gøy. Derfor var det mange av guttene som hisset han opp. Vi andre så på og ventet i spenning på at han skulle bli sint. Lærerne så hva vi gjorde, men de sa aldri noe.

Alltid samme svar

Det var også en annen jente som hele tiden fikk høre at genseren hennes var stygg. Jeg visste at hun synes det var vondt å høre. Derfor sa jeg ifra til kontaktlæreren min. «Han er sikkert bare forelsket i henne», fikk jeg høre. Det var det samme svaret jeg hadde fått mange ganger før.

På ungdomsskolen fortsatte mobbingen av gutten i klassen vår. Da jeg sa ifra til den nye læreren, sa hun at hun «skulle ta det opp». Jeg vet ikke om det skjedde, siden det aldri skjedde noen forandring. Jeg føler egentlig bare det ble verre.

Jeg sa ifra flere ganger, og jeg fikk alltid samme svar.

Da jeg begynte på videregående skole, tenkte jeg at mobbingen ville være borte. Der tok jeg feil. I den nye klassen var det særlig én gutt som ble mobbet. De andre kom med «morsomme» kommentarer som egentlig var frekke.

Ta mobbing seriøst

Jeg tenkte at dette var en ny skole med ny lærere. Derfor ga jeg det et nytt forsøk med å si ifra. Jeg fortalte hele historien til kontaktlæreren, som ble glad for at jeg fortalte. Etter to måneder var mobbingen helt borte. Jeg har ikke sett eller hørt noen i klassen være frekke med hverandre siden.

Det virker som om flere barne- og ungdomsskoler ikke tar mobbing seriøst dersom det ikke er fysisk. Jeg har snakket med mange venner som tenker det samme.

Jeg tenker ofte på mobbeofrene i klassen. Om det bare hadde hjulpet å si ifra, tror jeg de ville hatt det bedre nå.

Jeg håper lærere blir flinkere til å ta den psykiske mobbing seriøst. De burde se rundt seg og se hvordan barn egentlig oppfører seg mot hverandre. Ja, barn ser søte og små ut, men de kan være helt grusomme til tider.

