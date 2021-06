Det er krise i den unge frivilligheten

Victoria Galåen (19) Leder Arbeidsutvalget (AU) i UNGorg.

Ingvild Halderaker (18) 1. Nestleder, arbeidsutvalget, UNGorg

Jens Kristian Øvstebø (26) 2. Nestleder, arbeidsutvalget, UNGorg

33 minutter siden

Når vi nå skal åpne opp landet igjen, må den unge frivilligheten være med, skriver innsenderne fra arbeidsutvalget i UNGorg. Foto: Tore Meek / NTB

Det kan hende at vi står overfor en tapt generasjon med unge frivillige.

Det siste året har vært tøft for de fleste. Barn og unge er blitt truffet særlig hardt. Spesielt i Oslo har de unge båret en stor byrde gjennom alle nedstengningene i hovedstaden.

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo er noe av de fineste Oslo har. Etter over ett år med pandemi risikerer vi at de svekkes eller forsvinner. Det haster med å få på plass gode tiltak. Vi må sørge for at tiltakene treffer på en god og fungerende måte.

Tapt generasjon

Det burde blinke i en del varsellamper for dem som skal legge til rette for at barn og unge har en engasjerende fritid. Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner har mistet over 20.000 medlemmer under koronaen. I tillegg kommer langt færre nye frivillige til.

Om det ikke handles, kan det hende at vi står overfor en tapt generasjon med unge frivillige.

Dette er en varslet krise. Flere har sagt ifra om dette til kommunen. Selv lanserte vi i mars en frivillighetsmelding som beskrev hvordan det sto til med den unge frivilligheten i Oslo.

Større tiltak

Vi fant ut at unge sliter, organisasjonene opplever frafall og frivilligheten svinner hen. Under lanseringen trakk byrådet for kultur, idrett og frivillighet frem at dette var alvorlig, og at tiltak skulle komme på plass.

Victoria Galåen (19), Ingvild Halderaker (18) og Jens Kristian Øvstebø (26) i arbeidsutvalget i UNGorg. Foto: Privat

Det er veldig bra at forslaget til det reviderte kommunebudsjettet inneholder to millioner til å stimulere til frivillig aktivitet for barn og unge. Men når vi har stått i dette så lenge, trengs større tiltak.

Frivilligheten trenger tilgang på steder å nå ut til nye medlemmer. Frivilligheten trenger passelige lokaler for å gjennomføre smittevernvennlig aktivitet, siden barn og unge ikke kan konkurrere med andre aktører når det kommer til lokaler.

Prioritere unge

Det er bra at unge under 20 år kan møtes, men organisasjoner har sjelden kun medlemmer under 20 år. Mange i den unge frivilligheten kan derfor i praksis ikke møtes.

Det er jo tross alt ikke noe motiverende når halve møtet sitter bak en skjerm og resten møtes fysisk. Samtidig vil denne aldersbegrensningen kunne bidra til at noen utestenges på grunn av alder.

Når vi nå skal åpne opp landet igjen, må den unge frivilligheten være med. Beslutningstagerne må høre på de det faktisk gjelder når de innfører tiltak. Dette vil gjøre at tiltakene treffer enda bedre og mer målrettet.

Vi har allerede mistet mange nok medlemmer. Barn og unge har levd uten et meningsfylt og motiverende fritidstilbud lenge nok. Nå er det på tide at byrådet gjør det man har sagt at man skal gjøre, å prioritere de unge.

