Dikt: «Hold ut»

Hennie Norbye Wien (19)

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Stå sammen fra hvert vårt sted, og ta et dypt pust.

Bare hold ut

Litt lenger

Ta et dypt pust

Så går det snart over

Som de har lovet

Så altfor mange ganger før

Det tar bare litt tid

Litt tålmodighet

Noen oppturer

Og noen nedturer

Det er snart over

Bare hold ut

Snart blir det bedre

Og livet kan begynne

For fullt

Forventningene er høye

Men i en stund til

Er de bare drømmer

Bare ta

Et dypt pust til

Og enda et

Og enda et

Og enda et

Snart er det ikke flere igjen

Det blir umulig

Å holde ut

Da må noen si

At det er greit å være

Sint, trist, lei og forbanna

Men, for all del

Ikke mist selvtilliten

Ikke tro at du er mindre verdt

Ikke mist deg selv

Fordi noen ganger er det greit

Å ikke holde ut

Det er da vi må hjelpe hverandre

Stå sammen

Fra hvert vårt sted

Og ta et dypt pust

Sammen

Fordi det kommer til å gå bra

Til slutt